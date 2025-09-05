Kako Švedi pred tekmo vidijo slovensko nogometno reprezentanco

Ko se bosta nocoj na stadionu Stožice slovenska in švedska nogometna reprezentanca pomerili na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, bo na igrišču veliko več kot zgolj boj za prve točke. Za Švedsko bo srečanje pomenilo prvi resnejši preizkus pod vodstvom novega selektorja, Danca Jona Dahla Tomassona, hkrati pa priložnost za začetek novega poglavja.

Pomen obračuna potrjuje tudi napovedan prihod približno 1500 švedskih navijačev v Ljubljano. Reprezentant Gabriel Gudmundsson je ob tem poudaril, da jim podpora s tribun »ogromno pomeni«, saj jim daje »dodatno energijo«.

Čeprav so Skandinavci na papirju favoriti, v njihovih vrstah ni čutiti evforije – previdnost izhaja tako iz spoštovanja do slovenskih adutov kot iz bolečega spomina na zadnje medsebojno srečanje, ki je na Švedskem pustilo globoko rano.

Pomen obračuna potrjuje tudi napovedan prihod približno 1500 švedskih navijačev v Ljubljano. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

»Premagljivi«, a spoštovani tekmec

Na Švedskem prevladuje vtis, da je Slovenija »popolnoma premagljiv nasprotnik«, piše portal SvenskaFans. Toda samozavest ima svoje meje – isti vir opozarja, da sta zadnji dve tekmi v Ligi narodov leta 2022 Švedom prinesli le eno točko. Ta izkušnja je danes za njih resno opozorilo. Čeprav so prepričani, da je reprezentanca zdaj »v boljšem položaju kot leta 2022«, ostaja spomin na neuspehe, ki zavira vsako možnost evforije.

Švedi so namreč že občutili slovensko trdoživost. Po remiju 1:1 v Solni so na uradni spletni strani svoje nogometne zveze slovensko ekipo označili kot »organizirano in obrambno usmerjeno«, kar nakazuje, da jo jemljejo precej bolj resno, kot morda kažejo javne napovedi.

Poenostavljena podoba Slovenije

V švedskih medijih se Slovenija pogosto pojavlja v poenostavljeni podobi: kot ekipa z dvema izrazitima zvezdnikoma in skupino preostalih, manj prepoznavnih igralcev. Portal SvenskaFans je v svoji oceni neposreden – po njihovem mnenju reprezentanco »poleg teh dveh sestavljajo v veliki meri anonimni nogometaši«. Tak pogled zmanjšuje realno raznolikost slovenske ekipe in jo reducira na individualno kakovost.

Prvi od omenjenih stebrov je kapetan Jan Oblak, ki ga Švedi brez zadržkov označujejo za »vratarja svetovnega kova«. Spominjajo se številnih tekem, v katerih je odločilno reševal tako Slovenijo kot svoj klub Atlético Madrid. Njegova prisotnost v vratih je zanje dejavnik, ki lahko občutno oslabi njihovo napadalno učinkovitost.

Kapetan Jan Oblak, ki ga Švedi brez zadržkov označujejo za »vratarja svetovnega kova«. FOTO: Lee Smith/Reuters

Drugi igralec, ki priteguje posebno pozornost, je Benjamin Šeško. V švedski javnosti ostaja vtis njegovega »sanjskega zadetka« na tekmi leta 2022, ki ga uvršča med utelešenja sodobnega napadalca: hiter, močan in nepredvidljiv.

Skrito orožje: taktična disciplina Matjaža Keka

Čeprav ga navijaški mediji ne izpostavljajo tako pogosto, analitiki v selektorju Matjažu Keku prepoznavajo arhitekta slovenske moči. Tudi novi švedski selektor Jon Dahl Tomasson je za portal VMKval.se poudaril slovensko organiziranost: »Tudi oni so sodelovali na Euru in odigrali tri neodločene tekme. Slovenija je izjemno organizirana in ima dobre prehode v napad«.

Analitiki v selektorju Matjažu Keku prepoznavajo arhitekta slovenske moči. FOTO: Jože Suhadolnik

Švedski mediji Kekovo ekipo opisujejo kot »zelo organizirano« in izpostavljajo, da je Slovenija pod njegovim vodstvom težko premagljiva. Kekov vpliv je tisti dejavnik, ki povezuje navidezno pomanjkanje individualne kakovosti z dokazano kolektivno močjo, pred katero svarijo švedski strokovnjaki.

Padec v Ligo C kot večno opozorilo

Za razumevanje švedske previdnosti je ključen september 2022. Takratni remi 1:1 v Solni je pomenil izpad v ligo C Lige narodov – dogodek, ki ga je švedska nogometna zveza na svoji spletni strani označila kot »težek remi« in »neuspeh«.

Takratni selektor Janne Andersson je za medijsko hišo Viaplay odkrito priznal: »To je neuspeh.« Še ostrejši je bil reprezentant Emil Forsberg, ki je dejal: »Če smo pošteni, nismo izgubili danes. Če pogledamo celotno Ligo narodov, nismo bili dovolj dobri. Ekipe se razvijajo, mi pa se nismo.« Ta samokritika je razgalila globlje težave in hkrati pustila odprto rano, ki jo skuša švedska reprezentanca zaceliti.

Na Švedskem prevladuje vtis, da je Slovenija »popolnoma premagljiv nasprotnik«. FOTO: Voranc Vogel

Prav zato ima današnja tekma dvojno težo: ni le uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, temveč tudi priložnost za popravni izpit in dokaz, da se je moštvo po bolečem padcu sposobno dvigniti.

Pričakovanja in breme favorita

Kljub previdnosti Švedska v Ljubljano prihaja v vlogi favorita, kar potrjujejo tudi stavnice, ki jih navajata portala Goonersguide in Tips.gg. A ta položaj prinaša tudi breme – pritiski so veliki, spomini na nedavne spodrsljaje še živi, dodatno pa skrb vzbuja vprašanje pripravljenosti zvezdnika Alexandra Isaka.

Zadnji dve tekmi v Ligi narodov leta 2022 so Švedom prinesli le eno točko. FOTO: Jure Eržen/Delo

Javnost pričakuje zmago. Na portalu SvenskaFans so analizo sklenili z bojnim klicem: »Proti svetovnemu prvenstvu in trem točkam!« Toda strokovni glasovi opozarjajo, da tekma v Stožicah ni le priložnost za osvojitev točk, temveč predvsem test zrelosti. Prav v tem se skriva dilema: bo Švedska pokazala napredek ali pa se bo ponovilo razočaranje, ki ga švedski nogometni javnosti ni lahko pozabiti.