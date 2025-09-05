  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Kako Švedi pred tekmo vidijo slovensko nogometno reprezentanco

    Pred tekmo Slovenije s Severnjaki: Švedska v Stožicah išče nov začetek, a jo bremenijo spomini na pretekle spodrsljaje.
    Za Švedsko bo srečanje pomenilo prvi resnejši preizkus pod vodstvom novega selektorja. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Galerija
    Za Švedsko bo srečanje pomenilo prvi resnejši preizkus pod vodstvom novega selektorja. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Žan Urbanija
    5. 9. 2025 | 05:00
    6:08
    A+A-

    Ko se bosta nocoj na stadionu Stožice slovenska in švedska nogometna reprezentanca pomerili na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, bo na igrišču veliko več kot zgolj boj za prve točke. Za Švedsko bo srečanje pomenilo prvi resnejši preizkus pod vodstvom novega selektorja, Danca Jona Dahla Tomassona, hkrati pa priložnost za začetek novega poglavja.

    Pomen obračuna potrjuje tudi napovedan prihod približno 1500 švedskih navijačev v Ljubljano. Reprezentant Gabriel Gudmundsson je ob tem poudaril, da jim podpora s tribun »ogromno pomeni«, saj jim daje »dodatno energijo«.

    Čeprav so Skandinavci na papirju favoriti, v njihovih vrstah ni čutiti evforije – previdnost izhaja tako iz spoštovanja do slovenskih adutov kot iz bolečega spomina na zadnje medsebojno srečanje, ki je na Švedskem pustilo globoko rano.

    Pomen obračuna potrjuje tudi napovedan prihod približno 1500 švedskih navijačev v Ljubljano.  FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Pomen obračuna potrjuje tudi napovedan prihod približno 1500 švedskih navijačev v Ljubljano.  FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

    »Premagljivi«, a spoštovani tekmec

    Na Švedskem prevladuje vtis, da je Slovenija »popolnoma premagljiv nasprotnik«, piše portal SvenskaFans. Toda samozavest ima svoje meje – isti vir opozarja, da sta zadnji dve tekmi v Ligi narodov leta 2022 Švedom prinesli le eno točko. Ta izkušnja je danes za njih resno opozorilo. Čeprav so prepričani, da je reprezentanca zdaj »v boljšem položaju kot leta 2022«, ostaja spomin na neuspehe, ki zavira vsako možnost evforije.

    Švedi so namreč že občutili slovensko trdoživost. Po remiju 1:1 v Solni so na uradni spletni strani svoje nogometne zveze slovensko ekipo označili kot »organizirano in obrambno usmerjeno«, kar nakazuje, da jo jemljejo precej bolj resno, kot morda kažejo javne napovedi.

    Poenostavljena podoba Slovenije

    V švedskih medijih se Slovenija pogosto pojavlja v poenostavljeni podobi: kot ekipa z dvema izrazitima zvezdnikoma in skupino preostalih, manj prepoznavnih igralcev. Portal SvenskaFans je v svoji oceni neposreden – po njihovem mnenju reprezentanco »poleg teh dveh sestavljajo v veliki meri anonimni nogometaši«. Tak pogled zmanjšuje realno raznolikost slovenske ekipe in jo reducira na individualno kakovost.

    image_alt
    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Prvi od omenjenih stebrov je kapetan Jan Oblak, ki ga Švedi brez zadržkov označujejo za »vratarja svetovnega kova«. Spominjajo se številnih tekem, v katerih je odločilno reševal tako Slovenijo kot svoj klub Atlético Madrid. Njegova prisotnost v vratih je zanje dejavnik, ki lahko občutno oslabi njihovo napadalno učinkovitost.

    Kapetan Jan Oblak, ki ga Švedi brez zadržkov označujejo za »vratarja svetovnega kova«. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Kapetan Jan Oblak, ki ga Švedi brez zadržkov označujejo za »vratarja svetovnega kova«. FOTO: Lee Smith/Reuters

    Drugi igralec, ki priteguje posebno pozornost, je Benjamin Šeško. V švedski javnosti ostaja vtis njegovega »sanjskega zadetka« na tekmi leta 2022, ki ga uvršča med utelešenja sodobnega napadalca: hiter, močan in nepredvidljiv.

    Skrito orožje: taktična disciplina Matjaža Keka

    Čeprav ga navijaški mediji ne izpostavljajo tako pogosto, analitiki v selektorju Matjažu Keku prepoznavajo arhitekta slovenske moči. Tudi novi švedski selektor Jon Dahl Tomasson je za portal VMKval.se poudaril slovensko organiziranost: »Tudi oni so sodelovali na Euru in odigrali tri neodločene tekme. Slovenija je izjemno organizirana in ima dobre prehode v napad«.

    Analitiki v selektorju Matjažu Keku prepoznavajo arhitekta slovenske moči. FOTO: Jože Suhadolnik
    Analitiki v selektorju Matjažu Keku prepoznavajo arhitekta slovenske moči. FOTO: Jože Suhadolnik

    image_alt
    Premiera v Stožicah: Švedi pred tekmo v prednosti s 7:5

    Švedski mediji Kekovo ekipo opisujejo kot »zelo organizirano« in izpostavljajo, da je Slovenija pod njegovim vodstvom težko premagljiva. Kekov vpliv je tisti dejavnik, ki povezuje navidezno pomanjkanje individualne kakovosti z dokazano kolektivno močjo, pred katero svarijo švedski strokovnjaki.

    Padec v Ligo C kot večno opozorilo

    Za razumevanje švedske previdnosti je ključen september 2022. Takratni remi 1:1 v Solni je pomenil izpad v ligo C Lige narodov – dogodek, ki ga je švedska nogometna zveza na svoji spletni strani označila kot »težek remi« in »neuspeh«.

    Takratni selektor Janne Andersson je za medijsko hišo Viaplay odkrito priznal: »To je neuspeh.« Še ostrejši je bil reprezentant Emil Forsberg, ki je dejal: »Če smo pošteni, nismo izgubili danes. Če pogledamo celotno Ligo narodov, nismo bili dovolj dobri. Ekipe se razvijajo, mi pa se nismo.« Ta samokritika je razgalila globlje težave in hkrati pustila odprto rano, ki jo skuša švedska reprezentanca zaceliti.

    Na Švedskem prevladuje vtis, da je Slovenija »popolnoma premagljiv nasprotnik«. FOTO: Voranc Vogel
    Na Švedskem prevladuje vtis, da je Slovenija »popolnoma premagljiv nasprotnik«. FOTO: Voranc Vogel

    Prav zato ima današnja tekma dvojno težo: ni le uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, temveč tudi priložnost za popravni izpit in dokaz, da se je moštvo po bolečem padcu sposobno dvigniti.

    Pričakovanja in breme favorita

    Kljub previdnosti Švedska v Ljubljano prihaja v vlogi favorita, kar potrjujejo tudi stavnice, ki jih navajata portala Goonersguide in Tips.gg. A ta položaj prinaša tudi breme – pritiski so veliki, spomini na nedavne spodrsljaje še živi, dodatno pa skrb vzbuja vprašanje pripravljenosti zvezdnika Alexandra Isaka.

    Zadnji dve tekmi v Ligi narodov leta 2022 so Švedom prinesli le eno točko.  FOTO: Jure Eržen/Delo
    Zadnji dve tekmi v Ligi narodov leta 2022 so Švedom prinesli le eno točko.  FOTO: Jure Eržen/Delo

    Javnost pričakuje zmago. Na portalu SvenskaFans so analizo sklenili z bojnim klicem: »Proti svetovnemu prvenstvu in trem točkam!« Toda strokovni glasovi opozarjajo, da tekma v Stožicah ni le priložnost za osvojitev točk, temveč predvsem test zrelosti. Prav v tem se skriva dilema: bo Švedska pokazala napredek ali pa se bo ponovilo razočaranje, ki ga švedski nogometni javnosti ni lahko pozabiti.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov poslovni center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Več iz teme

    ŠvedskaSlovenska nogometna reprezentancašvedska nogometna reprezentancakvalifikacije za svetovno prvenstvoBenjamin ŠeškoMatjaž KekJan Oblak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obletnici v Tivoliju

    Kopališče, kjer je splavala ljubljanska mladina

    Ob 50-letnici Centralnega kopališča Tivoli odpirajo razstavo. Letos tudi 60 let legendarne Hale Tivoli.
    5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo