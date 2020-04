Kako zagotoviti nogometno vzdušje na praznih štadionih?

​

​Najbolj napredni pri Borussii Mönchengladbach

Tudi denimo v Srbiji bo podobno kot drugje po Evropi, takšni prizori s tekem Crvene zvezde in Partizana naj bi bili letos le spomin. FOTO: Reuters

z nekaterimi minimalnimi izjemami prisilno počiva zaradi pandemije novega koronavirusa. Zveze, vodstvo lig in klubi se vse bolj zavzemajo za nadaljevanja tekmovanja, ki pa bo bržkone v večini držav potekalo. Ti zdaj skušajo najti kreativne načine, da vsaj delno poskrbijo za vzdušje na štadionih.Vsi nogometaši, ki so doslej že nastopili na tekmah brez gledalcev, a slednje se je doslej dogajalo kot posledica zaradi kazni, vedo, da tekma brez navijačev ni enaka tisti s polnimi tribunami. Klubi in navijači zdaj iščejo nekatere inovativne načine, da vsaj delno poskrbijo za vzdušje.Nekaj idej so že zbrali v nemški. PriMonchengladbach so se odločili, da bodo na tribune postavili »kartonaste navijače«. Privržence in podpornike kluba so pozvali, naj pošljejo svoje slike in naročijo svojega nadomestnega kartonastega dvojnika ter pomagajo zapolniti praznino na tribuni. Po doslej zbranih podatkih so že zbrali prek 1000 naročil. Vz navijači usklajujejo akcijo okrasitve štadiona z zastavami, plakati, šali in drugimi rekviziti, da popestrijo sliko na tribunah.V Nemčiji pa čakajo tudi na telefonsko. Ta bo imela različne ukaze za navijanje, kot denimo ploskanje ali bučno veselje. Osnovna zamisel je, da navijači tekmo spremljajo preko televizije in po akcijah s pritiskom na ustrezne ukaze na aplikaciji navijajo za svojo ekipo. Aplikacija pa bi bila povezana z ozvočenjem v štadionu. Od števila navijačev, ki tekmo spremljajo na aplikaciji in pritisnejo ustrezen ukaz, pa bo potem odvisna tudi glasnost navijanja na zelenici. Snovalci aplikacije so že v stiku z več klubi bundeslige, a ni še povsem jasno, kdaj bo aplikacija narejena in testirana, zato začetek uporabe še ni določen.