Kako zaustaviti plenilca Haalanda? Vprašajte Keka

Star je 22 let, živi in potuje z očetom, nakupuje v nizkocenovnem supermarketu in najraje ima lazanjo. Čisto običajen mladenič? Nikakor ne. On je Erling Braut Haaland, strelski stroj, kakršnega svet nogometa še ni videl. Rojeni plenilec v kazenskih prostorih. Morda je pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov popil vso zalogo red bulla, ki so jo na Etihad prinesli gostje iz Leipziga. Zabil jim je pet golov, lahko bi jih še več.