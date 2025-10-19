V nadaljevanju preberite:

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bosta trčili filozofiji Matjaža Keka in Alberta Riere in kdaj bo Mariborčan znova postal sovražnik številka 1 večjega dela navijačev. V dobrem mesecu je Kek izgubil avro pretkanega strokovnjaka, ki je s spretnim jezikom prepričal tudi nejeverne Tomaže. Po dveh tretjinah kvalifikacij za svetovno prvenstvo je slovenska nogometna reprezentanca po igralnem učinku na igrišču zelo daleč od uvrstitve na edinstveni mundial.

Čeprav so navijači Keku že pokazali rdeči karton, velja biti previden. Sloveniji so drugo mesto in dodatne kvalifikacije, prek katerih lahko z ugodnim žrebom Slovenci poletijo v državo, ki jo vodi najbrž celo največji nogometni navdušenec med ameriškimi predsedniki, dosegljivi.

Kekova smola je Albert Riera. Medtem ko ustvarjalno drzni Španec s svojo filozofijo na klubski ravni spreminja prepričanje, da Slovenci lahko zmagujejo le z bunkerjem in nabijanjem žoge, zdaj Štajerec dobesedno tekmuje z njim – in bitko zanesljivo izgublja.