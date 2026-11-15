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Nogomet

Kakšen spektakel: Angleži utišali Madrid, Belgija razbila Italijo

Redni del nogometne lige narodov gre h koncu, tudi nedelja je prinesla nekaj fantastičnih tekem tem tekmovanju Uefe.
Harry Kane je neverjeten, gole zabija kot po tekočem traku. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Harry Kane je neverjeten, gole zabija kot po tekočem traku. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Š. R., STA
15. 11. 2026 | 23:30
15. 11. 2026 | 23:31
3:28
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Nogometaši Anglije so v zadnjem kolu skupinskega dela lige narodov v Madridu premagali Španijo s 3:2 in osvojili prvo mesto v skupini A3. Obe reprezentanci sta se uvrstili v četrtfinale, med najboljših osem pa sta napredovali tudi Francija in Belgija, ki sta v skupini A1 izločili Italijo. Belgijci so azzurre premagali kar s 4:1.

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Angleži so proti dotlej neporaženim Špancem za prvo mesto potrebovali zmago in jo po dramatičnem razpletu tudi dosegli. Harry Kane jih je ob koncu prvega polčasa popeljal v vodstvo z enajstmetrovko, v nadaljevanju pa sta Ezri Konsa in Ben White v razmaku štirih minut povišala prednost na 3:0. Zdelo se je, da je dvoboj odločen, toda v 63. minuti je bil izključen Elliot Anderson in domačini so prevzeli pobudo.

Francozi boljši od Turkov

Mikel Oyarzabal je zaostanek zmanjšal z bele točke, Nico Williams pa je v 75. minuti zadel za 2:3. Španci so v zaključku močno pritiskali, vendar se je z nekaj izvrstnimi obrambami izkazal angleški vratar James Trafford. Angleži so tako osvojili skupino in si zagotovili boljše izhodišče pred četrtfinalom.

Angleški ostrostrelec Harry Kane FOTO: Javier Soriano/AFP
Angleški ostrostrelec Harry Kane FOTO: Javier Soriano/AFP

Še bolj presenetljiv je bil razplet v skupini A1. Italijani so proti Belgiji povedli že v 11. minuti z golom Francesca Pia Esposita, nato pa v pičlih 16 minutah prejeli tri zadetke. Za Belgijo so zadeli Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy in Jérémy Doku, končnih 4:1 pa je v 80. minuti postavil Diego Moreira. Esposito je v sodnikovem dodatku zapravil še enajstmetrovko.

Španski adut Nico Williams FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Španski adut Nico Williams FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Francozi so z zmago nad Turčijo z 2:1 osvojili prvo mesto v skupini, Belgijci pa drugo. Francija je povedla po avtogolu Emirhana Topçuja, prednost je povišal Eli Junior Kroupi, častni zadetek za Turčijo pa je dosegel Abdülkerim Bardakcı. Turki so tekmovanje končali s šestimi porazi, Italijani pa bodo morali na razplet preostalih skupin še počakati, da bo jasno, ali jih čakajo dodatne tekme za obstanek.

V skupini A3 je Hrvaška z 2:1 premagala Češko. Ivan Perišić je zadel že v drugi minuti, Adam Hložek je v 84. izenačil, le tri minute pozneje pa je zmago Hrvatom prinesel Lovro Majer. Hrvaška je zasedla tretje mesto, Čehi pa so izpadli v ligo B.

Hrvaški veteran Ivan Perišić FOTO: Marko Perkov/AFP
Hrvaški veteran Ivan Perišić FOTO: Marko Perkov/AFP

V ligi C je Črna gora s prepričljivo zmago nad Ciprom s 4:1, pri kateri je dvakrat zadel Nikola Krstović, potrdila prvo mesto in napredovanje v ligo B. Enako je uspelo Albaniji, ki je z goloma Reya Manaja in Elseida Hysaja premagala Belorusijo z 2:0. Finska je sicer s 7:2 odpravila San Marino, a je zaradi slabšega izkupička medsebojnih tekem z Belorusijo ostala na tretjem mestu. Adrian Svanbäck je za Fince dosegel tri gole, Joel Pohjanpalo pa dva.

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