Kakšen spektakel, Šeško videl kar osem golov

Nogometaši Manchester Uniteda so v zadnji tekmi 16. kroga angleškega prvenstva na Old Traffordu iztržili zgolj točko proti Bournemouthu (4:4) in zapravili priložnost za preboj na peto mesto lestvice. Dvoboj je zaznamovala tudi vrnitev Benjamina Šeška, ki se je po več kot mesecu dni odsotnosti zaradi poškodbe kolena znova pojavil na zelenici in pomembno sodeloval pri vodilnem zadetku domačih.

Slovenski napadalec, ki si je koleno poškodoval 8. novembra na tekmi proti Tottenhamu, je bil po sanirani poškodbi in nedavni zastrupitvi s hrano tokrat med rezervami. V igro je vstopil v 69. minuti ob zaostanku z 2:3 in s svojo energijo poživil napad rdečih vragov. V 79. minuti je po prodoru po levi strani oddal natančno podajo v sredino, po kateri je Matheus Cunha izkoristil napako v obrambi Bournemoutha in United popeljal v vodstvo s 4:3.

Amad Diallo je zabil gol z glavo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Tekma se je sicer začela po okusu domačih, ki so povedli že v 13. minuti z zadetkom Amada Dialla. Kljub premoči Uniteda so gostje izenačili tik pred polčasom, domači pa so po golu Casemira na odmor odšli z minimalno prednostjo. V nadaljevanju je sledil razpad domače igre: Bournemouth je hitro izenačil in nato povedel, United pa je prek Bruna Fernandesa še enkrat ujel priključek. Šeškov prispevek pri četrtem zadetku ni zadostoval za zmago, saj so gostje v 84. minuti z golom Elija Kroupija postavili končni izid.

Manchester United je po remiju ostal šesti z 26 točkami, Šeškova vrnitev pa kljub nepopolnemu preobratu predstavlja spodbudno novico za nadaljevanje sezone.