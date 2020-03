Kakšno priznanje: Jan Oblak in Luka Dončić najboljša na svetu (VIDEO)

Ljubljana

Za bralce Marce ni neznank, najboljši vratar na svetu je Jan Oblak. FOTO: Reuters

Tadej Pogačar med španskimi kolesarskimi navdušenci velja za enega od vzhajajočih zvezdnikov. FOTO: Bettiniphoto

insta najboljša športnika na svetu. Tako so izbrali športni navdušenci v tradicionalni anketi največjega španskega športnega dnevnika Marca (odzvalo se je preko 50.000 bralcev). Najprepoznavnejša slovenska športna asa sta bila med zmagovalci v osemnajstih starostnih kategorijah, od 18. leta do 35.NBA zvezdnik Dončić in eden od najboljših nogometnih vratarjev na svetu Oblak sta bila v zares izjemni družbi zmagovalcev, med katerimi so med drugim tudi norveško odkritje, motociklistčni prvak, najboljši nogometaš na svetuali NBA zvezdniki...Resnici na ljubo, anketa med španskimi športnimi navdušenci je precej subjektivna, toda komu mar. Celo več, anketa enega od najvplivnejših in branih športnih časnikov na svetu razkriva, da ima Slovenija v 21-letnemu Luki in 26-letnemu Janu športna zvezdnika najvišjega razreda. Če ne upoštevamo ameriških NBA zvezdnikov ter seveda španskih je tudi edina država z dvema zmagovalcema v tako prestižni konkurenci. In kajpak z naskokom najmanjša.Slovenski športni čudež, ki očitno navdušuje španske športne poznavalce, je dopolnil še kolesar, ki se je uvrstil med peterico najboljših v kategoriji do 21 let. V njej je, na primer, Luka Dončič premagal tudi francoskega čudežnega otrokaZmagovalci:18 – Usman Garuba (Špa, košarka, 43 odstokov bralcev), 19 – Erling Haaland (Nor, nogomet, 63 %), 20 – Joao Felix (Por, nogomet, 36 %), 21 –(košarka, 53 %,),(oba Slovenija, kolesarstvo 1 %), 22 – Max Verstappen (Niz, formula 1, 42%), 23 – Egan Bernal (Kol, kolesarstvo, 46 %), 24 – Daniil Medvedev (Rus, tenis, 44 %), 25 – Giannis Antetokounmpo (Grč, košarka, 66 %), 26 –(Slovenija, nogomet, 56 %), 27 – Marc Marquez (Špa, motociklizem, 84 %), 28 – Kawhi Leonard (ZDA, košarka, 45 %), 29 – Canelo Alvarez (Meh, boks, 30 %), 30 – James Harden (ZDA, košarka, 62 %), 31 – Stephen Curry (ZDA, košarka, 50 %), 32 – Lionel Messi (Arg, nogomet, 87 %), 33 – Rafael Nadal (Špa, tenis, 92), 34 – Luka Modrić (Hrv, nogomet, 62 %), 35 – LeBron James (ZDA, košarka, 55 %).