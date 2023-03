Kamberović je bil nočna mora branilcev in vratarjev

V celjskem prvoligašu Publikumu, ki ga je v 90. letih spretno vodil predsednik Darko Klarič, so poleti 1995 pozdravili nova obraza iz Bosne in Hercegovine. Prvi je bil 28-letni napadalec Faik Kamberović, drugi šest let mlajši vratar Amel Mujčinović. Oba sta izstopala v mladem BiH-prvoligašu Zmaj od Bosne iz Tuzle, v mestu ob Savinji pa sta se hitro uveljavila kot izjemni okrepitvi.

»V Bosni sem se uveljavil kot strelec, zato sem po priporočilih nekaterih ljudi, ki so imeli stike s Celjani, skupaj z Mujčinovićem prišel v Slovenijo. V Celju sem bil mesec dni na preizkušnji, dosegel sem nekaj zadetkov in sledil je podpis pogodbe. Na začetku sezone še nisem bil v prvi postavi, potem pa sem si prislužil položaj v konici napada,« se uvodnega obdobja v naši deželi spominja priljubljeni Fićo. Že v prvi sezoni je pod taktirko trenerja Boruta Jarca postal drugi strelec lige za Erminom Šiljakom; na 30 tekmah je zabil 24 golov, Publikum je zasedel 5. mesto.