Kamerunci z drugo zmago že v osmini finala

V prvi tekmi četrtkovega sporeda v skupini A so v Yaoundeju afriški levi zanesljivo s 4:1 (1:1) premagali Etiopijo in imajo tako že dve zmagi. Začetek sicer za gostitelje ni bil najboljši, saj je Etiopija hitro dosegla prvi gol na prvenstvu, v četrti minuti je zadel Dawa Hotessa. A so se domači tudi hitro zbrali, izenačili so že v osmi minuti, v nadaljevanju pa so v drugem polčasu povsem prevzeli pobudo in tekmecem v razmaku 15 minut nasuli še tri gole.

Po dvakrat sta bila uspešna Karl Toko-Ekambi (8., 67.) ter kapetan Vincent Aboubakar (53., 55.). Z izkupičkom šestih točk po dveh krogih pa so gostitelji prvenstva že zanesljivo v osmini finala.

Zvečer sta v tej skupini reprezentanci Zelenortskih otokov in Burkine Faso odigrali še drugo tekmo. Na njej je do prve zmage na prvenstvu in drugega mesta na lestvici po dveh krogih prišla Burkina Faso. Mož odločitve je bil Hassane Bande, ki je edini gol na tekmi dosegel v 39. minuti. Za vodilnim Kamerunom s šestimi točkami imata zdaj po tri Burkina Faso in Zelenortski otoki, brez točk je Etiopija.