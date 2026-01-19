  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Kampl spregovoril o nenadni bratovi smrti

    Nekdanji slovenski nogometni reprezentant se vsak dan odpravi na pokopališče do groba brata Sekija.
    Kevin Kampl se je v soboto poslovil od navijačev v Leipzigu. FOTO: Karina Hessland/Reuters
    Galerija
    Kevin Kampl se je v soboto poslovil od navijačev v Leipzigu. FOTO: Karina Hessland/Reuters
    M. Š., STA
    19. 1. 2026 | 12:02
    19. 1. 2026 | 12:11
    A+A-

    Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je po smrti starejšega brata Sekija sporazumno prekinil pogodbo z Leipzigom in končal kariero. V soboto je imel čustveno slovo od navijačev na areni Red Bull.

    image_alt
    Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

    V pogovoru za časnik Bild je razkril, da sta bila zadnja dva meseca in pol najtežja v njegovem življenju. Ob izgubi brata se je namreč močno poslabšalo tudi zdravstveno stanje njegovega očeta. Kampl je razkril, da se je njegovo trpljenje začelo 22. oktobra lani, ko družina ni mogla vzpostaviti stika z 51-letnim bratom Sekijem.

    »Zaradi tega sem nemudoma odpotoval v domači Solingen, ob prihodu pa sem na telefon prejel grozno sporočilo. Odšel sem v bolnišnico, pred katero se je že zbralo okoli sto mojih prijateljev, ki so se prišli poslovit od Sekija, s katerim sem še teden dni pred tem praznoval rojstni dan na Majorki,« je uvodoma dejal 35-letni Kampl in dodal: »Seki je umrl zaradi srčnega infarkta, po njegovi smrti se je moj svet dobesedno sesul.«

    Ko se je Kampl sredi novembra prvič vrnil v Leipzig, je spoznal, da želi končati športno pot, saj se je močno poslabšalo tudi zdravstveno stanje njegovega očeta. »V kuhinji sva sedela skupaj z ženo in si rekla, da se morava vrniti domov in pomagati očetu, ki je doživel več možganskih kapi,« je povedal Kampl in pristavil: »Tik pred bratovo smrtjo je bil na intenzivni negi, po smrti brata pa ni želel več v bolnišnico. Zdaj zanj skrbi mama, prej je to vedno počel Seki. Tudi za mamo je izjemno težko obdobje, v zadnjih mesecih se je postarala za deset let.«

    Navijači Leipziga ga bodo za vedno ohranili v srcih. FOTO: Karina Hessland/Reuters
    Navijači Leipziga ga bodo za vedno ohranili v srcih. FOTO: Karina Hessland/Reuters

    Seki je bil zanj vse v enem: oče, brat, mentor

    Kampl se zdaj vsak dan odpravi na pokopališče do bratovega groba. »Seki je bil zame vse v enem. Oče, brat, mentor, v zadnjih desetih letih sva bila nerazdružljiva,« je o bratovi smrti še dejal Kampl.

    O svoji nogometni karieri je dejal, da je iz nje potegnil največ, kar je lahko. V elitni nemški ligi je odigral 270 tekem za Leipzig, Bayer Leverkusen in Borussio Dortmund, igral pa je tudi za nižjeligaške nemške ekipe Greuther Fürth, Osnabrück in Aalen.

    Na klubski sceni je zastopal tudi barve Salzburga, za slovensko reprezentanco pa je med letoma 2012 in 2018 odigral 28 tekem in dosegel dva gola. Kampl se je od privržencev Leipziga uradno poslovil na sobotni tekmi proti Bayernu iz Münchna, ki jo je domača zasedba izgubila z 1:5. Slovenski as je pred tekmo najprej nagovoril navijače saške ekipe, nato pa jim simbolično namenil 4444 litrov piva in jabolčnega soka. Kampl je sicer nosil dres Leipziga s številko 44.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Nemška liga

    Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

    Občinstvo v areni Red Bull je Kevinu Kamplu prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu nato poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44.
    Miha Šimnovec 17. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nemška liga

    Kevin Kampl želi v džunglo, žena mu je rekla, da se mu je zmešalo

    Kevin Kampl je dvignil na noge nemške ljubitelje resničnostne serije Zvezda sem – Spravite me ven!
    Miha Šimnovec 19. 3. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Kampl ostal brez besed, Rose: Šeško? Ni govora!

    Nogometaši Leipziga bodo prve točke v tej sezoni lige prvakov danes lovili proti Sportingu. Za slovenskega napadalca so se spet ogreli pri Arsenalu.
    Miha Šimnovec 22. 1. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nemško prvenstvo v nogometu

    Vrnitev Kampla, Rose pozdravil prihod Kloppa: To bo za vse dobra zgodba

    Nogometaši Leipziga bodo danes gostovali pri zanje neugodnih igralcih Mainza. Benjamin Šeško bo poskušal obogatiti svojo statistiko.
    Miha Šimnovec 19. 10. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Joel Pohjanpalo

    Boril se je za najboljšega strelca lige, trener pa ga je posadil na klop

    Finski as Joel Pohjanpalo, ki je včeraj z dvema goloma prispeval levji delež k zmagi nad Črno goro, se z mešanimi občutki spominja minule sezone v Turčiji.
    Miha Šimnovec 8. 6. 2022 | 15:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Kampl za Kicker spregovoril o razlogih za slovo od reprezentance

    Nogometaš Kevin Kampl, ki si je na treningu poškodoval gleženj, se zaveda, da vsi ljudje v Sloveniji ne razumejo njegove odločitve.
    22. 11. 2018 | 11:40
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nemška ligaKevin KamplRB LeipzigSeki Kampl

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za obrambo

    Sajovic: Ni znano, kdaj bi slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

    »V letošnjem letu bo na Grenlandiji potekalo več vaj, več različnih dogodkov in temu bomo prilagajali tudi slovensko moštvo,« je komentiral Sajovic.
    19. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ustavno sodišče

    Servali in opice kot ljubljenčki: bodo morali lastniki oddati svoje živali?

    Kot je zapisalo ustavno sodišče, bodo lastniki morali počakati na podzakonski seznam dovoljenih vrst.
    Pija Kapitanovič 19. 1. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlameter

    Kdo v parlamentu največ govori – in kdo skoraj nikoli ne spregovori

    Majhna skupina poslancev ustvari nesorazmerno velik delež vsega parlamentarnega govora, nekateri pa v razpravah skoraj ne sodelujejo.
    19. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Legendarni srbski igralec

    Ko nekaj mesecev ni grozljivih naslovnic o meni, me kar malo skrbi

    Dragan Bjelogrlić je za Jutarnji list spregovoril o problemih, ki jih ima zaradi podpore srbskim študentom, ki si prizadevajo za spremembo režima.
    Agata Rakovec Kurent 19. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Požarna varnost

    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Pred kurilno sezono je priporočljiv pregled dimnika in peči. Pomembna je izbira ustreznega lesa za kurjenje in razmislek o možni evakuaciji iz hiše.
    Beti Burger 19. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlameter

    Kdo v parlamentu največ govori – in kdo skoraj nikoli ne spregovori

    Majhna skupina poslancev ustvari nesorazmerno velik delež vsega parlamentarnega govora, nekateri pa v razpravah skoraj ne sodelujejo.
    19. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Legendarni srbski igralec

    Ko nekaj mesecev ni grozljivih naslovnic o meni, me kar malo skrbi

    Dragan Bjelogrlić je za Jutarnji list spregovoril o problemih, ki jih ima zaradi podpore srbskim študentom, ki si prizadevajo za spremembo režima.
    Agata Rakovec Kurent 19. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Požarna varnost

    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Pred kurilno sezono je priporočljiv pregled dimnika in peči. Pomembna je izbira ustreznega lesa za kurjenje in razmislek o možni evakuaciji iz hiše.
    Beti Burger 19. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo