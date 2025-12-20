Kampl zapušča Bundesligo, pod vprašajem nadaljevanje kariere

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl že nekaj časa zaradi osebnih razlogov ni igral za nemškega prvoligaša Leipzig. Izkušeni slovenski vezist, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, pa naj bi po poročanju nemških medijev sedaj dokončno zapustil klub.

Petintridesetletni Kampl, ki so ga skozi kariero, predvsem pa v zadnjem času, pestile poškodbe, ima z Leipzigom, kjer je igral osem let, pogodbo še do konca sezone, toda obe strani v teh dneh delata na predčasni prekinitvi, je še poročal Bild.

Za Leipzig je odigral 203 tekme in dosegel devet golov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kampl se je po poročanju omenjenih nemških medijev vrnil v domači Solingen, kar je razpihnilo tudi namigovanja, da je nekdanji nogometaš Bayerja Leverkusna, Borussie Dortmund, Salzburga, Aalna, Osnabrücka in Greuther Fürtha prekinil oziroma celo končal kariero. Uradne potrditve sicer še ni. Po bratovi smrti je vezist vadil po individualnem programu.

Kampl je eden tistih slovenskih nogometašev, za katere so klubi odšteli največ denarja, skupno ta znesek v karieri znaša 46,25 milijona evrov po Transfermarktu. Največ, 20 milijonov, je zanj odštel prav Leipzig leta 2017 Bayerju.

Več tekem v ligi prvakov zgolj Oblak, tri lovorike z Leipzigom

Kampl je v Bundesligi odigral 270 tekem, dosegel 13 golov in vpisal 22 podaj. Igral je za Bayer Leverkusen, Borussio Dortmund in zadnjih osem let za RB Leipzig (203 tekme in devet golov). Z rdečimi biki je v letih 2022 in 2023 osvojil nemški pokal, pred dvema letoma pa še superpokal proti Bayernu na Allianz Areni v Münchnu (0:3).

Med letoma 2021 in 2014 je igral za RB Salzburg, na 74 tekmah je dosegel 18 golov na avstrijskem prvenstvu. V sezoni 2013/14 je postal avstrijski državni in pokalni prvak.

V Ligi prvakov je odigral 51 tekem. Več nastopov med slovenskimi nogometaši je na tem tekmovanju zbral le Jan Oblak (98).

Med letoma 2012 in 2018 je na 28 tekmah za reprezentanco Slovenije dosegel dva zadetka. 6. septembra 2013 je odločil kvalifikacijsko tekmo za SP 2014 v Stožicah proti Albaniji (1:0), 27. marca 2015 pa je zadel še proti San Marinu v kvalifikacijah za Euro 2016 (6:0).