Nor večer v Vancouvru: šest golov, hat-trick, rdeča kartona in zgodovinska zmaga

Kanada je vendarle dočakala prvo zmago v zgodovini nastopov na svetovnih prvenstvih, in to v slogu, ki ga domači navijači v Vancouvru še dolgo ne bodo pozabili. Sogostiteljica mundiala je na stadionu BC Place s 6:0 premagala Katar, ki je tekmo končal z devetimi igralci, junak večera pa je bil Jonathan David s hat-trickom. Kanadčani so se z zmago povzpeli na vrh skupine B, kjer imajo po dveh tekmah štiri točke.

David vodil kanadski festival golov

Kanada je pred glasno domačo publiko začela silovito. V 16. minuti je Cyle Larin izkoristil odbito žogo po strelu Davida in zadel za 1:0. Trinajst minut pozneje je bil David še sam v vlogi strelca: po kanadski akciji z desne strani je žoga padla pred njega, napadalec pa jo je z močnim volejem poslal mimo katarskega vratarja Mahmouda Abunade.

Katarski vratar Mahmoud Abunada je moral po žogo v svojo mrežo kar šestkrat. FOTO: Alex Grimm/AFP

Kanadčani so bili že od uvodnih minut izrazito boljši tekmec, po drugem zadetku pa se je tekma začela dokončno lomiti v njihovo korist. Katar je namreč kmalu zatem ostal še z igralcem manj. Po prekršku nad Tajonom Buchananom je sodnik sprva pokazal na enajstmetrovko, po ogledu posnetka pa odločil, da je bil prekršek storjen zunaj kazenskega prostora. Odločitev o najstrožji kazni je bila razveljavljena, rumeni karton Homamu Ahmedu pa spremenjen v rdečega.

Navijači na stadionu BC Place niso mogli biti razočarani: Kanada jim je ob prvi zmagi na mundialih pripravila kar šest zadetkov. FOTO: Emilee Chinn/AFP

Poškodba Koneja in drugi rdeči karton

Še pred odmorom je David dosegel tudi svoj drugi gol. Abunada je najprej ustavil Larinov poskus z glavo, a se je žoga odbila v nevarno območje, kjer je bil najhitrejši prav David. Iz neposredne bližine jo je potisnil v mrežo in Kanado popeljal do vodstva s 3:0. Katar je bil že takrat v skoraj brezizhodnem položaju, tekma pa praktično odločena, zato je imel hud prizor iz drugega polčasa še toliko bolj grenak priokus.

Jonathan David je s hat-trickom postal šele drugi igralec na tem svetovnem prvenstvu, ki je na eni tekmi dosegel tri gole. FOTO: Albert Gea/Reuters

V 51. minuti je Ismaël Kone po grobem startu Assima Madiba obležal na zelenici, stadion pa je v trenutku utihnil. Hitro je bilo jasno, da ne gre za običajen prekršek. Poškodba je bila huda, prizori na igrišču pa boleči tudi za gledalce. Kanadskega vezista so morali odnesti z igrišča, pozneje pa je navijačem vendarle pomahal, kar je vsaj nekoliko pomirilo domačo javnost.

Ismaël Kone je po grobem startu Assima Madiba utrpel zlom leve noge, igrišče pa je zapustil na nosilih. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Po prekršku so se čustva razgrela, Madibo pa je po posred javnost.

Po prekršku so se čustva razgrela, Madibo pa je po posredovanju sodnikov prejel rdeči karton. Katar je tako ostal le še z devetimi igralci, Kanada pa je številčno premoč brez težav pretvorila v visoko zmago.

Nathan Saliba, ki je vstopil namesto poškodovanega Koneja, je zadel za 4:0 in nato ob proslavljanju dvignil dres poškodovanega soigralca. Sledil je še avtogol Mohammada Mannaija, v sodnikovem dodatku pa je David dokončal hat-trick in postavil končni izid tekme.

Kanadski selektor Jesse Marsch po zgodovinski prvi zmagi svoje reprezentance na svetovnih prvenstvih ni skrival navdušenja. FOTO: Simon Fearn/Reuters

Marsch želel navdušiti občinstvo

Kanadski selektor Jesse Marsch po tekmi ni skrival zadovoljstva nad zgodovinsko zmago in predstavo svojih varovancev.

»Želeli smo igrati nogomet, ki bi navdušil občinstvo. Želeli smo pokazati kakovost in miselnost, ki jo imamo,« je dejal Marsch.

Ob poškodbi Koneja je bil precej bolj zadržan. Poudaril je, da bodo poskrbeli za najboljšo možno zdravniško oskrbo, ob tem pa dodal, da je njegovo srce z igralcem, ki ga je označil za pomemben del kanadske ekipe in njene prihodnosti.

Lopetegui se ne predaja

Na drugi strani je bil katarski selektor Julen Lopetegui po težkem porazu v precej drugačnem položaju. Katar bo zaradi dveh izključitev na naslednji tekmi močno oslabljen, a Španec ni želel sprejeti vloge vnaprej poražene ekipe.

Burno dogajanje se je nadaljevalo tudi po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko sta si ekipi po visoki kanadski zmagi še skočili v lase. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Nismo tukaj zato, ker bi nam kdo podaril mesto. Tukaj smo, ker smo si ga prislužili, zato bomo igrali in se borili do konca,« je dejal Lopetegui.

Kanado zdaj čaka obračun s Švico, ki ima prav tako štiri točke, Katar pa bo nadaljevanje iskal proti Bosni in Hercegovini.