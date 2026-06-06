Kanada na generalki zapravila premoč

Nogometna reprezentanca Kanade se je na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom z Irsko razšla z neodločenim izidom 1:1. Sogostiteljica mundiala je imela v Montrealu več od igre, a bila premalo učinkovita v zaključku akcij.

Premoč brez pravega zaključka

Kljub terenski premoči in avtogolu Ircev v 23. minuti Kanadčanom ni uspelo zabeležiti še druge zmage na pripravljalnih tekmah pred SP, potem ko so pred dnevi z 2:0 premagali Uzbekistan.

Kanadski zvezdnik Alphonso Davies se vrača po poškodbi zadnje stegenske mišice, ki jo je utrpel 6. maja na povratni tekmi polfinala lige prvakov med Bayernom in PSG. FOTO: Minas Panagiotakis/AFP

Irci so izid poravnali v 60. minuti, ko je Chiedozie Ogbene v mrežo pospravil odbitek po ubranjeni enajstmetrovki. Strel Troyja Parrotta z bele točke je ustavil Maxime Crepeau, a je bil kanadski vratar nemočen ob nadaljevanju akcije.

Brez prvega zvezdnika

Za Kanado, trenutno 30. reprezentanco sveta, je bila to zadnja pripravljalna tekma pred uvodnim nastopom na SP proti Bosni in Hercegovini. Kanadčani bodo na mundialu lovili prvo zmago v zgodovini svojih nastopov na svetovnih prvenstvih.

Proti Irski so igrali brez prvega zvezdnika Alphonsa Daviesa, ki se vrača po poškodbi zadnje stegenske mišice. Nogometaša Bayerna bržkone še ne bo v začetni enajsterici za uvodno tekmo svetovnega prvenstva.