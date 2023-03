Ženska prvič zasedla predsedniški stolček v Kanadi

Nekdanja atletinja Charmaine Crooks je začasna predsednica Nogometne zveze Kanade. Prvič v zgodovini je tako na čelu tamkajšnje nogometne zveze ženska. Ni pa edina v svetu. Pred tem so predsednice svojih nogometnih zvez postale Američanka Cindy Parlow, Angležinja Debbie Hewitt in Norvežanka Lise Klaveness, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Crooksova je prva Kanadčanka z nastopi na petih olimpijskih igrah, zadnji dve leti je bila podpredsednica kanadske nogometne zveze. Slednja se je znašla v središču pozornosti zaradi spora o enakosti spolov, po katerem je nenadoma pred dnevi odstopil predsednik Nick Bontis.

Srebrna v štafeti 4 x 400 metrov na OI 1984

»Poznam in razumem pozive, naj se to uredi. Prepričana sem, da bom lahko poskrbela za dejanski napredek za vse naše nacionalne selekcije vse do najmlajših,« je povedala Crooksova.

Februarja je zveza zašla v krizo, potem ko je ženska reprezentanca grozila z bojkotom mednarodnega turnirja v ZDA. Kanadske igralke, aktualne olimpijske prvakinje, so grozile s protestom zaradi plačil, financiranja in pogodbenih zadev ter zahtevale enake pogoje, kot jih ima moška članska vrsta.

Pozneje so se igralke odpovedale protestu, ko so jim pojasnili, da bi bil bojkot mednarodnega prijateljskega turnirja nezakonit in bi lahko imel pravne posledice. Charmaine Crooks, dobitnica srebrne kolajne v štafeti 4 x 400 metrov na OI 1984 v Los Angelesu, je nekdanja članica Mednarodnega olimpijskega komiteja, kjer je delovala v komisiji športnikov.