Kanadski junak: Imel sem občutek, da z menoj strelja cela ekipa

Kanada se je z zgodovinsko zmago z 1:0 proti Južni Afriki uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. V Los Angelesu je v drugi minuti sodnikovega dodatka zmagovalca odločil Stephen Eustáquio. Kanada se bo v osmini finala pomerila z zmagovalcem dvoboja med Marokom in Nizozemsko.

»Za ta uspeh smo trdo garali. Zmago smo močno želeli podariti vsem Kanadčanom. Nismo odstopali od svojega načrta, verjeli smo do konca in stopnjevali pritisk. Dosegli smo izjemen gol. Ob strelu sem imel občutek, da z mano strelja celotna ekipa. Neizmerno sem srečen,« je po tekmi dejal 29-letni igralec Los Angeles FC

Kanadski selektor Jesse Marsch je ustvaril odlično vzdušje v moštvu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Kanadski vezist je že usmeril pogled proti naslednjemu izzivu: »Tekma proti Maroku ali Nizozemski bo za tekmeca najtežja na prvenstvu,« je izzval naslednjega terkmeca.

Kanadski selektor Jesse Marsch je hvalil svoje igralce. »Skozi celotno tekmo smo nizali priložnosti, a nam je v zaključkih akcij primanjkovalo natančnosti. Na koncu je Stephane prevzel odgovornost. Upal sem le, da bo žogo usmeril v vrata in nam ponudil priložnost, on pa jo je neubranljivo poslal v mrežo,« je pojasnil Američlan na kanadski klopi in dodal: »Trud teh fantov in njihov karakter sta izjemna. Postali so kanadski heroji. Neizmerno sem srečen zaradi njih.«

Kljub slovesu je selektor Južne Afrike Hugo Broos pozitivno ocenil mundialski nastop. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Selektor Južne Afrike Hugo Broos je športno priznal, da je bila Kanada prepričljivejša v ključnih prvinah sodobnega nogometa. »Priznati moram, da nam je za uspeh zmanjkalo moči in hitrosti. V primerjavi s tekmecem smo izgubili preveč dvobojev. Ritem naše igre, pri čemer ne mislim le na tek, temveč tudi na hitrost oddaje žoge in izvedbo akcij, preprosto ni bil na želeni ravni,« je bil kritičen Broos, a je mundialski nastop ocenil pozitivno.

»Ko potegnemo črto, smo lahko zelo zadovoljni. Prikazali smo dobre igre, zato sem na ekipo izjemno ponosen,« je zaključil 74-letni Belgijec.