Kanadsko slavje v Los Angelesu

Nogometaši Kanade so zmagovalci prve izločilne tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na uvodni tekmi šestnajstine finala so v Los Angelesu premagali Južno Afriko z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v 92. minuti dosegel Stephen Eustaquio.

Kanada si je na svojem tretjem svetovnem prvenstvu po Mehiki 1986 in Katarju 2022 prvič prborila izločilne boje. Prvo oviro iz Južne Afrike je premagala, v osmini finala, ki bo 4. julija v Houstonu, pa jo čaka zmagovalka zelo mikavnega dvoboja med Nizozemsko in Marokom, ki bo 30. junija v Monterreyu.

V taktičnem boju je bilo prvič vroče v 22. minuti, ko je Stephen Eustaquio poslal uporaben predložek v afriški kazenski prostor, Derek Cornelius pa je iz lepe priložnosti slabo zadel žogo z glavo. V 44. minuti so izbranci ameriškega strokovnjaka na kanadski klopi Jesseja Marscha znova zapretili, po kotu z leve strani in »fliperju« v afriškem kazenskem prostoru pa Moise Bombito, Cornelius in Tajon Buchanan žoge niso spravili za hrbet vratarja Ronwena Williamsa. V sodnikovem podaljšku so Kanadčani zahtevali 11-metrovko, a se portugalski sodnik Joao Pinheiro po posvetu s kolegi iz sobe za Var ni odločil zanjo.

Bafana, Bafana, kot imenujejo afriško reprezentanco, je prvič zagrozila v 62. minuti, strel Oswina Appollisa z 20 metrov pa je zletel mimo leve vratnice.

Gol odločitve je zabil Stephen Eustaquio. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Le tri minute kasneje so Kanadčani izpeljali bliskovit nasprotni napad, strel Tanitoluwe Oluwaseyija je Williams ubranil, v boju za odbito žogo pa je bil Mbekezile Mbokazi malenkostno hitrejši od Jonathana Davida.

V 76. in 78. minuti je bilo znova vroče pred afriškimi vrati, po poskusih kanadskega rezervista Promisa Davida in Jonathana Davida pa ni bilo spremembe izida.

V prvi minuti sodnikovega podaljška so Kanadčani le dosegli edini in zmagoviti gol. Junak dvoboja je bil ideolog kanadske igre Eustaquio, po močnem in natančnem strelu z roba kazenskega prostora je svojim soigralcem priigral drugo izločilno tekmo na letošnjem mundialu proti zmagovalcu nizozemsko-maroškega obračuna.

Drugi pari šestnajstine finala so: Brazilija - Japonska, Nemčija - Paragvaj, Slonokoščena obala - Norveška, Francija - Švedska, Mehika - Ekvador, Anglija - DR Kongo, Belgija - Senegal, ZDA - Bosna in Hercegovina, Španija - Avstrija, Portugalska - Hrvaška, Švica - Alžirija, Avstralija - Egipt, Argentina - Zelenortski otoki in Kolumbija - Gana.