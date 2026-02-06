Kanček kalifornijskega olimpijskega duha bo ujel tudi New York

Prireditelji olimpijskih iger leta 2028, ki ga bo gostil Los Angeles, so se odločili za vseameriški nogometni olimpijski turnir. Tekme skupinskega dela bodo v New Yorku, Columbusu v Ohiu, Nashvillu v Tennesseeju, St. Louisu v Missouriju ter San Diegu in San Joseju v Kaliforniji.

Reynold Hoover, izvršni direktor LA 2028, je članom Mednarodnega olimpijskega komiteja optimistično povedal, da bodo tekme na obstoječih stadionih MLS svetovnega razreda. Vrhunec turnirja pa bo vendarle v domačem dvorišču, stadion Rose Bowl v Pasadeni je bil potrjen kot gostitelj tekem za izločilne boje in kolajne, saj bo gostil finale prvenstva, tako kot ga je na svetovnem prvenstvu leta 1994.

Gostitelj finalne tekme letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki pa bo stadion MetLife (zmogljivost 82.500 sedežev) New Jersey.