Kane odgovoril Viniciusu: Ne bojimo se nikogar

Nogometaši Bayerna so upravičili vlogo favorita in tudi na povratni tekmi osmine finala lige prvakov s 4:1 premagali Atalanto. Po visoki zmagi s 6:1 na prvi tekmi so si Bavarci zanesljivo zagotovili mesto v četrtfinalu, kjer jih čaka spopad z drugim evropskim velikanom, madridskim Realom.

Nemški prvak v zadnjih štirih dvobojih z madridskim klubom v ligi prvakov ni bil uspešen, a nova priložnost za prekinitev neugodnega niza bo prišla že aprila. V Münchnu vlada previden optimizem, podprt z dobro formo in samozavestjo ključnih igralcev.

Harry Kane brez zadržkov

Po visoki zmagi nad Atalanto je prvi strelec ekipe Harry Kane brez zadržkov spregovoril o dvoboju: »Jasno je, da bo z Realom težko, vendar se nikogar ne bojimo.« Njegove besede so bile odgovor na samozavestno izjavo zvezdnika Reala, Viniciusa Juniorja, ki je po zmagi nad Manchester Cityjem dejal, da bodo »poskrbeli tudi zanje«.

Realov adut Vinicius Junior FOTO: Oli Scarff/AFP

Kane se je ob tem spomnil bolečega poraza iz maja 2024, ko je Bayern v polfinalu izpadel prav proti Realu. Po remiju v Münchnu (2:2) so Bavarci na štadionu Santiago Bernabeu izgubili z 1:2. »Tisti večer je bilo zelo težko pozabiti. Bili smo tako blizu finala,« je poudaril angleški napadalec, ki je tudi proti Atalanti prispeval dva gola.

Trener Bayerna Vincent Kompany je izpostavil, da se z Realom nič ne bo spremenilo: »Z njimi je vedno enako. Bolj ko tekmovanje napreduje, boljši postajajo.« Podobno razmišlja športni direktor Max Eberl, ki verjame, da je napočil čas za preobrat: »Čas je, da spremenimo neugodno statistiko zadnjih let, saj nimamo kadrovskih težav, ki so nas pestile prej.«

Dvoboj evropskih velikanov torej že zdaj napoveduje novo poglavje enega najzanimivejših rivalstev zadnjega desetletja, v katerem Bayern išče »maščevanje«, Real pa ohranitev statusa vladarja lige prvakov.