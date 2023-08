Harry Kane ostal v Londonu, Bayern ohranja upanje

Poker, kot v Londonu in Münchnu pravijo pogajanjem o prestopu vodilnega angleškega nogometnega asa Harryja Kanea iz Tottenhama k Bayernu, se očitno nadaljuje. Na ponedeljkov večer je bilo sicer videti drugače, saj so na Otoku zavrnili rekordno visoko ponudbo Bavarcev za selitev reprezentančnega kapetana – 100 milijonov evrov. Pri Bayernu so sicer pred tedni najprej zanj ponudili 70 milijonov, nato 80 milijonov, po novi londonski košarici pa storili zgodovinski korak: prvič doslej so pri klubu na mizo izstavili ponudbo s šestmestnim evrskim zneskom.

Pa tudi tej pri Tottenhamu niso prikimali, vztrajni Nemci pa očitno niso obupali. Kako zdaj prepričujejo Kaneove delodajalce, javnosti ni znano, toda obenem ohranjajo upanje o tej zveneči okrepitvi, saj je omenjeni igralec ostal v Londonu, čeprav je bil na seznamu potnikov za Barcelono, kjer se bo danes Tottenham s španskim prvakom pomeril na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove prvenstvene sezone.