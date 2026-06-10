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Nogomet

Kane pred mundialom: To je najboljša priložnost, ki jo bom kdaj imel

Angleži znova sanjajo veliki naslov, njihov kapetan pa verjame, da je napočil pravi trenutek.
Anglija je na prejšnjem svetovnem prvenstvu izpadla v četrtfinalu proti Franciji, Harry Kane pa je v zaključku tekme zapravil enajstmetrovko za izenačenje. FOTO: Jim Rassol/Reuters
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Anglija je na prejšnjem svetovnem prvenstvu izpadla v četrtfinalu proti Franciji, Harry Kane pa je v zaključku tekme zapravil enajstmetrovko za izenačenje. FOTO: Jim Rassol/Reuters
Blaž Potočnik
10. 6. 2026 | 09:21
3:28
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Harry Kane pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ne skriva velikih pričakovanj. Kapetan angleške nogometne reprezentance po spektakularni sezoni pri Bayernu verjame, da je na vrhuncu kariere, hkrati pa je prepričan, da ima Anglija ob količini talenta v ekipi morda najlepšo priložnost, da končno naredi zadnji korak.

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Angleži na veliko reprezentančno lovoriko čakajo vse od leta 1966, ko so pred domačimi navijači osvojili svoj edini naslov svetovnega prvaka. Od takrat se je v angleškem nogometu nabralo ogromno razočaranj, nekaj tudi zelo bolečih. Kane pa pred novim mundialom sporoča, da je napočil čas za nekaj več.

Harry Kane po sanjski sezoni pri Bayernu ni le angleški adut za mundial, temveč tudi eden od igralcev, ki se jih omenja v boju za zlato žogo. FOTO: Richard Pelham Getty/AFP
Harry Kane po sanjski sezoni pri Bayernu ni le angleški adut za mundial, temveč tudi eden od igralcev, ki se jih omenja v boju za zlato žogo. FOTO: Richard Pelham Getty/AFP

Najboljša priložnost kariere

»To je moje tretje svetovno prvenstvo. Sem v letih, v katerih sem, za mano je sezona, kakršno sem imel, in to je verjetno najboljša priložnost, ki jo bom kadarkoli imel za osvojitev svetovnega prvenstva,« je dejal Kane.

Angleški napadalec ima za takšno samozavest dovolj razlogov. Za njim je izjemna sezona v dresu Bayerna, za katerega je na 51 tekmah dosegel kar 61 golov. V reprezentanco prihaja kot kapetan, vodja in igralec, od katerega bo Anglija znova največ pričakovala v najpomembnejših trenutkih.

Kane je ob tem poudaril, da se ne počuti kot igralec, ki se približuje koncu. Star je 32 let, a o slovesu od reprezentance še zdaleč ne razmišlja.

»Počutim se, kot da sem v najboljših letih. Želim igrati še dolgo, toda v nogometu nikoli ne veš, kaj prinese jutri, zato moraš takšne priložnosti preprosto izkoristiti,« je dodal.

Anglija mora narediti zadnji korak

Kane dobro ve, da njegova generacija ni bila daleč. Angleži so v zadnjih letih večkrat prišli blizu velikemu naslovu, a vedno ostali praznih rok, pogosto tik pred koncem. Finale evropskega prvenstva, polfinale svetovnega prvenstva, nova boleča razočaranja in vedno isti občutek, da bi se lahko razpletlo drugače.

Thomas Tuchel je pred prihodom na angleško klop vodil Bayern München, pred tem pa še Chelsea, PSG, Borussio Dortmund in Mainz. FOTO: Jim Rassol/Reuters
Thomas Tuchel je pred prihodom na angleško klop vodil Bayern München, pred tem pa še Chelsea, PSG, Borussio Dortmund in Mainz. FOTO: Jim Rassol/Reuters

Prav zato je bil kapetanov ton pred mundialom precej neposreden.

»Nekajkrat smo bili zelo blizu. Leta že trkamo na ta vrata, zdaj pa jih moramo podreti in stopiti skozi,« je dejal Kane.

Tuchelov prvi veliki turnir

Na klopi Anglije je tokrat Thomas Tuchel, za katerega bo to prvi veliki reprezentančni turnir. Nemški trener je že pred mundialom posegel po nekaj spremembah v zasedbi, Kane pa ostaja osrednja figura angleške ekipe.

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Anglija bo nastopila v skupini L, kjer jo čakajo Hrvaška, Gana in Panama. Prvo tekmo bo odigrala proti Hrvaški, tekmecu, ki ga Angleži dobro poznajo in ki je v preteklosti že znal pokvariti njihove velike načrte.

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