Angleški nogometni zvezdnik Harry Kane je po poškodbi levega gležnja na petkovi tekmi Bayerna iz Münchna proti Kölnu (1:1) že prestal operacijo, je sporočil predsednik bavarskega kluba Herbert Hainer. Kane bo zaradi strgane vezi v levem gležnju predvidoma več mesecev odsoten z igrišč, vendar upa, da se bo vrnil v odločilnem delu sezone.

Angleški kapetan je na Instagramu zapisal: »Vzponi in padci življenja! Seveda sem zelo razočaran zaradi te poškodbe, a kot vedno je to priložnost, da pokažem trdoživost in napredek na poti v leto 2027. Vrnil se bom svež in pripravljen na odločilni del sezone!«

Kane se je poškodoval v kazenskem prostoru, ko je vanj grobo trčil branilec Kölna Joel Schmied. Ta je sicer prvi prišel do nizke podaje Michaela Oliseja, a je ob nadaljevanju giba pri zadnji vratnici silovito trčil v Kanovo levo nogo. Anglež se je zvijal od bolečin, vendar se je previdno postavil na noge in sprva poskušal nadaljevati igro. Kmalu je postalo jasno, da ne bo mogel ostati na igrišču, zato ga je po zdravniški oskrbi ob pomoči dveh fizioterapevtov zapustil šepaje.

V Bayernu so po tekmi potrdili, da si je Kane strgal vez, zaradi česar bo po navedbah kluba »naslednjih nekaj mesecev odsoten z igrišč«. Kane je v začetku tega meseca z bavarskim velikanom podpisal novo pogodbo, ki velja do junija 2029. Po poročanju medijev naj bi na teden zaslužil več kot 400.000 funtov (477.000 evrov), s čimer je še pred upoštevanjem bonusov postal najbolje plačani nogometaš v Evropi.

Od prihoda iz Tottenhama pred tremi leti je Kane na 163 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 156 golov. Bayernu je v prejšnji sezoni pomagal do dvojne krone, naslova državnega prvaka in pokalnega naslova. V reprezentančni premor je vstopil po štirih tekmah, na katerih se za Bayern ni vpisal med strelce, nato pa je za Anglijo dosegel dva zadetka. Med drugim je bil uspešen z bele točke ob zmagi s 3:2 proti Španiji v ligi narodov.

Ker je moral na stadionu Allianz Arena v petek igro zapustiti že po 20 minutah, ga zdaj čaka zahtevna pot do popolne pripravljenosti za četrtfinalni obračun Anglije proti Norveški, ki bo na sporedu marca.