  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Kaos pri selektorju Egipta: ženi sta se stepli, on pa omedlel

Družinska drama Hossama Hassana se je končala s posredovanjem policije in odmevnim epilogom.
Hassan je med burnim zaključkom tekme z Argentino z rokama pokazal Fifin znak proti rasizmu in si prislužil rumeni karton. FOTO: Paul Childs/Reuters
Galerija
Hassan je med burnim zaključkom tekme z Argentino z rokama pokazal Fifin znak proti rasizmu in si prislužil rumeni karton. FOTO: Paul Childs/Reuters
B. P.
18. 8. 2026 | 11:29
2:27
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Selektor egiptovske nogometne reprezentance Hossam Hassan se je znašel v središču odmevnega družinskega spora. V enem od hotelov na egiptovski severni obali je prišlo do fizičnega obračuna med njegovima ženama, Dan Adam in Huwaydo al-Gharbawi. Hassan je med incidentom zaradi hudega razburjenja omedlel.

image_alt
Kriza v Fifi se nadaljuje: kritiziral je Infantina in odletel iz službe

Spor se je začel v lokalu znotraj hotelskega kompleksa, kjer je najprej prišlo do besednega obračuna, ta pa je nato prerasel v fizičnega. Posredovati so morali drugi navzoči, na kraj pa je prišla tudi policija. Po navedbah egiptovskih medijev sta obe ženski utrpeli lažje poškodbe.

Hassan naj bi skušal razmere umiriti, vendar mu je zaradi hudega stresa postalo slabo in je izgubil zavest. Njegovo zdravstveno stanje so nato stabilizirali.

Spor dobil tudi policijski epilog

Po fizičnem obračunu se zgodba ni končala. Zaradi incidenta je bil sestavljen policijski zapisnik, vendar so bile prijave pozneje umaknjene. Posnetek dela dogajanja se je medtem hitro razširil po družbenih omrežjih in v Egiptu dvignil precej prahu.

Spor je imel tudi neposredne posledice za Hassanov zakon. Dva dni pozneje se je namreč uradno ločil od svoje prve žene Huwayde al-Gharbawi, s katero ima tri otroke.

Pred tedni je navduševal na mundialu

Za 60-letnega legendarnega nekdanjega egiptovskega napadalca je družinski incident sledil le dober mesec po enem največjih uspehov njegove trenerske kariere. Egipt je pod njegovim vodstvom na letošnjem svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini dobil tekmo v izločilnih bojih in se prebil med najboljših 16 reprezentanc.

Tam so Egipčani proti branilki naslova Argentini enajst minut pred koncem vodili z 2:0, nato pa v dramatičnem zaključku prejeli tri gole in izgubili z 2:3. Kljub bolečemu izpadu je egiptovska zveza že dan pozneje podaljšala pogodbo s Hassanom.

Sorodni članki

Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Harald in umetnost vztrajanja

Norveški kralj Harald V. je pri 89 letih znova v bolnišnici, vendar o abdikaciji ne razmišlja.
18. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
LeBron James

Košarka ni več edina ljubezen: LeBrona je prevzel nov šport (VIDEO)

Košarkarski zvezdnik je ob vstopu v rekordno 24. sezono kariere predstavil še projekt, s katerim bo pokazal precej drugačno plat svojega življenja.
18. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Šport  |  Tenis
Cincinnati Open 2026

Sestri Williams po štirih letih znova skupaj, Cincinnati je bil na nogah

Legendarni Američanki sta ob vrnitvi v dvojicah napolnili tribune in bili po velikem preobratu le korak od zmage.
18. 8. 2026 | 09:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Kriza v Fifi se nadaljuje: kritiziral je Infantina in odletel iz službe

Eden od najvišjih funkcionarjev zveze odhaja le nekaj tednov po ostrem javnem napadu na predsednika Giannija Infantina.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 08:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Sredozemske igre

Kristjan Čeh po evropskem podvigu že pred novim izzivom

Na sredozemskih igrah v Tarantu se bo dokazovalo kar slovenskih 168 športnikov in športnic.
17. 8. 2026 | 20:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Želje o prebujeni Olimpiji so še mokre sanje

Po 5. kolu 1. SNL na vrhu in na dnu velikana, v najboljšem položaju pa so s tekmo manj branilci lovorike Celjani. Koprčani imajo motilce v domačem okolju.
Gorazd Nejedly 17. 8. 2026 | 19:07
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
16. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Reportaža iz Omiša

Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

incidentselektorHossam HassanDan AdamHuwayda al-Gharbawiegiptovska nogometna reprezentancapolicijadružinski sporločitevdružbena omrežja

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Spor v samostanu

Nune pobegnile iz samostana in šle na svoje: »Ne bomo umrle, poteptane od našega zatiralca«

Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«
18. 8. 2026 | 13:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tadej Pogačar

Pogačar ima novega pomočnika, mladi Italijan bo blestel na ravnini

Emirati so v svoje vrste zvabili 26-letnika, ki je že šestkrat nastopil na tritedenskih dirkah. Njegova naloga bo nadzor ritma na čelu glavnine.
18. 8. 2026 | 13:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Oškodovanka

Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
18. 8. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pep Guardiola

Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Bled

Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
18. 8. 2026 | 13:06
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Oškodovanka

Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
18. 8. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pep Guardiola

Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Bled

Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
18. 8. 2026 | 13:06
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo