Kaos pri selektorju Egipta: ženi sta se stepli, on pa omedlel

Selektor egiptovske nogometne reprezentance Hossam Hassan se je znašel v središču odmevnega družinskega spora. V enem od hotelov na egiptovski severni obali je prišlo do fizičnega obračuna med njegovima ženama, Dan Adam in Huwaydo al-Gharbawi. Hassan je med incidentom zaradi hudega razburjenja omedlel.

Spor se je začel v lokalu znotraj hotelskega kompleksa, kjer je najprej prišlo do besednega obračuna, ta pa je nato prerasel v fizičnega. Posredovati so morali drugi navzoči, na kraj pa je prišla tudi policija. Po navedbah egiptovskih medijev sta obe ženski utrpeli lažje poškodbe.

Hassan naj bi skušal razmere umiriti, vendar mu je zaradi hudega stresa postalo slabo in je izgubil zavest. Njegovo zdravstveno stanje so nato stabilizirali.

Spor dobil tudi policijski epilog

Po fizičnem obračunu se zgodba ni končala. Zaradi incidenta je bil sestavljen policijski zapisnik, vendar so bile prijave pozneje umaknjene. Posnetek dela dogajanja se je medtem hitro razširil po družbenih omrežjih in v Egiptu dvignil precej prahu.

Spor je imel tudi neposredne posledice za Hassanov zakon. Dva dni pozneje se je namreč uradno ločil od svoje prve žene Huwayde al-Gharbawi, s katero ima tri otroke.

Pred tedni je navduševal na mundialu

Za 60-letnega legendarnega nekdanjega egiptovskega napadalca je družinski incident sledil le dober mesec po enem največjih uspehov njegove trenerske kariere. Egipt je pod njegovim vodstvom na letošnjem svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini dobil tekmo v izločilnih bojih in se prebil med najboljših 16 reprezentanc.

Tam so Egipčani proti branilki naslova Argentini enajst minut pred koncem vodili z 2:0, nato pa v dramatičnem zaključku prejeli tri gole in izgubili z 2:3. Kljub bolečemu izpadu je egiptovska zveza že dan pozneje podaljšala pogodbo s Hassanom.