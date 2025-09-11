Kapetan je izbral: Zinedine Zidane po Didieru Deschampsu

Potrpežljivost Zinedina Zidana pri iskanju novega trenerskega izziva je uganka že štiri leta, odkar je zapustil madridski Real. Toda nikoli ni bila skrivnost, da se je legendarni Zizou za konec svoje imenitne nogometne kariere v igralski in trenerski vlogi zaželel še smetano na vrhu torte, selektorski stolček Francije. Kaže, da ne bo več dolgo čakal. Njegov reprezentančni kolega in kapetan »les bleus« ob prvem naslovu svetovnega prvaka leta 1998 Didier Deschamps se bo po mundialu v ZDA, Kanadi in Ameriki umaknil po štirinajstih letih, naslednika pa je že izbral največji zvezdnik zdajšnjega rodu trikolorov in kapetan Kylian Mbappe.

Zinedine Zidane se je že davno odločil, da bo svojo izjemno nogometno kariero končal kot selektor Francije. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Ni se treba zapletati. Če je Zidane njegov naslednik, je to v redu. Če je to kdo drug, je tudi to v redu. Ampak Zidane je morda edini mož v zgodovini Francije, ki ima vso pravico postati selektor reprezentance. Mislim, da nihče ne bi bil proti njegovi izbiri« se je Mbappé opredelil v pogovoru za ugledni francoski športni dnevnik L'Equipe. Hkrati pa dodal, da je stoodstotno zavezan Deschampsu, dokler bo vodil Francijo.

Zidane je vodil Real Madrid v dveh obdobjih in z njim kar trikrat osvojil ligo prvakov. Še en naslov ima kot igralec.