Kapetan Manchester Uniteda ni izbiral besed, krivdo za polom je naprtil trenerju

Zanka okoli vratu trenerja Mancheter Uniteda Michaela Carricka se zateguje. Polom v Comu (1:4) je v klubu poškodovanega slovenskega nogometnega zvezdnika Benjamina Šeška še bolj izpostavilo Carrickovo prihodnost, ki jo je postavil pod vprašaj tudi kapetan Bruno Fenrandes. Portugalec je bil zelo neposreden pri razkrivanju krivcev za visok poraz v tretjem kolu lige prvakov.

»Seveda ni prvič, da se nam je zgodil takšen poraz. Tekmo smo začeli izjemno slabo in zgodaj prejeli gol. Menim, da nam je primanjkovalo pritiska na igralca z žogo, prav tako nismo imeli veliko svetlih trenutkov. Stvari se niso razpletale v našo korist, zato je že od samega začetka vladalo slabo vzdušje, kot da bi vnaprej čutili poraz,« je bila prva kritična misel Portugalca,v nadaljevanju pa je s prstom pokazal na krivca.

Trener Manchester Uniteda Michael Carrick se je opravičil navijačem. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

»Odločitev trenerjev je bila, da ne igramo agresivnega pokrivanja 'mož na moža' in da občasno pustimo nekaj prostora za našimi hrbti, z namenom, da nasprotnika počakamo, mu prepustimo posest in žogo osvojimo v začetni fazi njihovega napada. Toda ko takšnim ekipam pustiš preveč prostora in časa z žogo, hitro pridobijo na samozavesti,« je še vroče glave okrcal Carricka in njegov štab sodelavcev pred sedmo silo.

Carrick se ni odzval na ostre besede svojega kapetana pred novinarji. Spretno je izkoristil priložnost za opravičilo privržencem kluba, ki so potovali na gostovanje.

»Za navijače mi je izjemno mar. Oni so srce tega kluba in to bodo vedno ostali. Iskreno se moram opravičiti za predstavo, ki smo jo prikazali. Glede na vse, kar so žrtvovali, da so nocoj pripotovali sem in nato morali gledati takšno igro... Z njimi resnično globoko sočustvujem,« je bil ponižen vse bolj ogrožen Carrick.