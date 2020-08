Kapetan mlade slovenske reprezentance se je vrnil v Maribor

Ljubljana – Potem ko se slovenski nogometaš Jan Mlakar na Otoku (Queens Park Rangers in Wigan) še zdaleč ni naigral, se je vrnil v Maribor. Za »vijolične« bo igral kot posojeni član Brightona.



»Nisem okleval, ko se je pojavila možnost za prihod oziroma vrnitev v Ljudski vrt. Počutim se, kot da bi se vrnil domov. Komaj čakam, da začnemo skupaj pisati novo zgodbo. Čeprav v Angliji nisem veliko igral, sem pridobil nove dragocene izkušnje,« je za spletno stran mariborskega kluba izjavil 21-letni napadalec in zatrdil, da je dobro telesno pripravljen.



Mlakar je kapetan mlade slovenske reprezentance, ki bo prihodnjo pomlad gostila evropsko prvenstvo (do 21 let). V Maribor je januarja 2018 prišel iz Fiorentine in z dobrimi predstavami prispeval svoj delež k lanski osvojitvi naslova državnega prvaka.