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Nogomet

Jan Oblak o tem, zakaj Švica ni prava reprezentanca; selektor: Trpeli bomo

Pred jutrišnjo tekmo s Švico (20.45, Ljudski vrt) sta pričakovanja in vtise strnila kapetan Jan Oblak in selektor Boštjan Cesar.
Jan Oblak, Jaka Bijol in Vanja Drkušić bodo na preizkušnji v Mariboru. Foto Lee Smith/Reuters
Galerija
Jan Oblak, Jaka Bijol in Vanja Drkušić bodo na preizkušnji v Mariboru. Foto Lee Smith/Reuters
Nejc Grilc
12. 11. 2026 | 10:54
12. 11. 2026 | 10:58
2:36
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Zmaga na Škotskem je slovenskim nogometašem pred obračunom s Švico v Ljudskem vrtu dala potrditev, česa so zmožni in da zanje ni meja, če igrajo homogeno. Kapetan Jan Oblak jo uvršča med najboljše predstave v svoji reprezentančni karieri. »Mislim, da reprezentanca že dolgo ni odigrala takšne tekme kot v Glasgowu. To mora biti smernica za naprej. Pokazali smo, da lahko, da se da. Seveda ne bo vedno mogoče igrati na tak način, odvisno je tudi od nasprotnika in od tega, koliko ti dovoli,« je povedal.

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Proti Švici ima jasno željo, čeprav o neporavnanih računih ne razmišlja. »Seveda obstaja želja, da bi Švico enkrat premagal, ker meni to še ni uspelo. Zagotovo si prizadevamo, da bi to končno dosegli. Zavedamo se, da so zelo kakovostni in da je proti njim vedno težko igrati. Vedno pravim, da Švica ne igra povsem reprezentančnega, ampak skoraj klubski nogomet. Po terenu se gibajo, kot da so vsak dan skupaj,« je tekmeca opisal Oblak.

Kaj pred zelo pomembnim dvobojem pričakuje Boštjan Cesar? Foto Voranc Vogel
Kaj pred zelo pomembnim dvobojem pričakuje Boštjan Cesar? Foto Voranc Vogel

Selektor Boštjan Cesar je igralce opozoril, da bo treba raven iz Glasgowa znova doseči. »Težko je priti na raven, ki so jo pokazali proti Škotski, še težje pa je na njej ostati. Fantje res dobro trenirajo in tudi na tekmah delajo tako, kot smo se dogovorili. Je pa vsaka tekma zgodba zase in jutri bomo zagotovo trpeli. Verjamem in si želim, da bi tudi v napadu ponovili takšno igro in si upali igrati,« je poudaril.

Zaradi težav s poškodbami in kartoni bo moral poseči v zadnjo vrsto, obrambno nalogo pa je naložil celotni ekipi. »Vsi fantje natančno vedo, kaj od njih pričakujem in kakšna so naša načela v napadu in obrambi. V obrambi bomo morali garati vsi, ne samo obrambna vrsta, ampak tudi napadalci in vezni igralci. Moramo biti kompaktni. Če bomo takšni, bo odlično,« je zaključil Cesar.

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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