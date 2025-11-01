Kapetan ohranja visoko formo, še četrtič brez prejetega gola

Nogometaši Atletico Madrida so v španskem prvenstvu dosegli tretjo zaporedno zmago in se ob tekmi več po točkah izenačili z Barcelono. Pred domačimi gledalci so s 3:0 premagali Sevillo, ki je pred reprezentančnim premorom v začetku oktobra premagala Barcelono s 4:1, zdaj pa doživela že tretji zaporedni poraz.

Jan Oblak je tretjič zapored in četrtič to sezono v La Ligi ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Sevilla ga ni resno ogrozila, saj je imel Atletico Madrid vse pod nadzorom.

Mrežo gostov je tresel v drugem polčasu; v 64. minuti je bil Julian Alvarez natančen z bele točke, na 2:0 je povišal Thiago Almada (77.), končni rezultat pa je v 90. minuti postavil Antoine Griezmann.

Atletico Madrid se je s šesto zmago, poraza v La Ligi ne pozna od prvega kroga 17. avgusta, utrdil na četrtem mestu. Tako kot Barcelona, ki bo v nedeljo ob 18.30 gostila Elche, ima 22 točk.