Kapetana PSG nagradili za izjemno človeško gesto

Marquinhos, kapetan moštva Paris Saint-Germain, je prejel novo nagrado Uefe »Spoštovanje: več kot igra«, s katero Evropska nogometna zveza nagrajuje dejanja, ki v evropskem nogometu poosebljajo empatijo, dostojanstvo, solidarnost in spoštovanje.

Uefa je 32-letnega Brazilca nagradila za potezo po letošnjem finalu lige prvakov, v katerem je PSG ubranil lovoriko. Marquinhos se ni najprej ni pridružil soigralcem pri slavju, temveč je odšel do rojaka Gabriela Magalhãesa in ga potolažil po zgrešeni enajstmetrovki, ki je odločila finale. »Uefa je Brazilcu podelila nagrado za gesto, s katero je športni čin postavil nad tekmovalnost v enem najbolj čustvenih trenutkov sezone,« so zapisali pri Uefi.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob tem poudaril, da je Marquinhos v trenutku največjega osebnega zmagoslavja pokazal izjemno človeško plat. »Ko je Marquinhos osvojil največjo lovoriko v evropskem klubskem nogometu, je najprej prečkal igrišče, objel in potolažil tekmeca v najtežjem trenutku njegove kariere. Nogomet je poln trenutkov, ki se zdijo večji od življenja. Ta trenutek je bil hkrati zelo človeški in takšen, ki bo ostal,« je izjavil Čeferin.

Marquinhos s pokalom za končno zmago v ligi prvakov FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Posebno priznanje tudi za Henryja

Predsedniško nagrado Uefe je prejel tudi nekdanji francoski zvezdnik Thierry Henry. Evropska nogometna zveza jo podeljuje za izjemne dosežke, profesionalno odličnost in posebne osebne vrline. »Hitrost, eleganca, mojstrstvo in hladnokrvno zaključevanje akcij so iz Henryja naredili napadalca za vse čase in človeka, ki svojo zgodbo v športu še naprej piše kot strokovnjak svetovnega razreda,« je ob podelitvi dejal Čeferin.

Predsednik Uefe je ob tem posebej izpostavil tudi Henryjevo delo zunaj igrišča. »Nikoli ni okleval, ko je bilo treba povzdigniti glas o pomembnih vprašanjih: neutrudno je govoril o diskriminaciji, rasizmu in duševnem zdravju, prav tako velikodušno pa je namenjal svoj čas številnim dobrodelnim ciljem med nogometno kariero in po njej. Njegova strast in delo zunaj igrišča sta pokazala, da ima toplo, globoko in skrbno srce,« je še poudaril Čeferin.