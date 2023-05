Kapetanov govor ob polčasu je spremenil vse

V nadaljevanju preberite:

Osemnajst let je minilo od morda najbolj spektakularnega finala lige prvakov. V Istanbulu, kjer se bosta čez dva tedna v zadnjem dejanju sezone srečala Inter in Manchester City, so 25. maja 2005 nogometaši Liverpoola uprizorili največji podvig, ko so v drugem polčasu izničili zaostanek z 0:3 proti Milanu in se po izvajanju 11-metrovk veselili petega naslova evropskih prvakov. Režiser čudežnega preobrata je bil strelec prvega gola za rdeče, kapetan Steven Gerrard.

Kakšna je bila zgodba čudeža v Istanbulu, kakšna je zgodba Stevena Gerrarda? Kaj sta o njem povedala Djibril Cisse in Zinedine Zidane? Oglejte si video vrhuncev tekme.