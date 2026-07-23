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Nogomet

Kar 137 milijonov evrov je bilo preveč za Arsenal, 40 milijonov evrov pa ne

Grški nogometni reprezentant Christos Tzolis se iz belgijskega Bruggeja seli k angleškemu prvaku.
Christos Tzolis si je vrnitev v premier league zaslužil z odličnimi igrami v Belgiji za Brugge. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Galerija
Christos Tzolis si je vrnitev v premier league zaslužil z odličnimi igrami v Belgiji za Brugge. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Š. R., STA
23. 7. 2026 | 15:57
23. 7. 2026 | 15:58
1:40
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Grški nogometni reprezentant Christosa Tzolis​a se iz belgijskega Bruggeja seli k angleškemu prvaku Arsenalu. Londonska ekipa je za 24-letnega krilca odštela 40 milijonov evrov, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Tzolis, ki je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo, bo pri topničarjih zapolnil nastalo vrzel po odhodu Belgijca Leandra Trossarda v turški Bešiktaš.

Arsenal je v svoje vrste najprej hotel pripeljati angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, ki pa je v sredo podpisal izjemno donosno pogodbo s Chelseajem. Njegov prestop iz Aston Ville na stadion Stamford Bridge je bil vreden kar 137 milijonov evrov.

Colis, ki je med letoma 2021 in 2024 igral za angleški Norwich, je tretja okrepitev Arsenala v letošnjem prestopnem roku. Pred njim je trajno pogodbo podpisal Ekvadorec Piero Hincapie, ki je že v minuli sezoni kot posojen igralec nemškega Bayerja iz Leverkusna igral za ekipo iz severnega dela Londona, nov obraz pa je poleg Colisa tudi francoski vratar Illan Meslier, dosedanji soigralec slovenskega reprezentanta Jake Bijola pri Leedsu.

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