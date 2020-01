FOTO:Kar Janu Oblaku ni uspelo lani v Ljubljani, mu je letos v Madridu

Jan Oblak se je po koncu tekme z Levantejem zahvalil tudi navijačem. FOTO: Reuters



»Obramba po strelu Bardhija povsem refleksna«

Lionel Messi in Luis Suarez sta bila tudi v derbiju z Espanyolom med vidnejšimi igralci Barcelone. Slednji je prispeval gol in podajo za končnih 2:2. FOTO: Reuters



Leta 2014 Barço sklatil z vrha Atletico, jo bo letos Real?

Trenutni položaj na vrhu španskega prvenstva. FOTO: Delo

En spodrsljaj Barcelone je (bil) dovolj za dodatno zanimivost španskega nogometnega prvenstva. Madridska kluba Real in Atletico sta unovčila razplet katalonskega derbija na štadionu Espanyola, privržencem primere division se obeta ena najboljših sezon v tem stoletju, ki bi jo lahko zaznamoval tudi vratarŠkofjeločan je bil eden junakov 19. kola španskega prvenstva (od 38), ni zaman krasil prvih strani nekaterih (madridskih) športnih dnevnikov, v Asu so naslovili poročilo celo z »Božjo roko« ... Atletico je resda igral spodoben dvoboj z Levantejem, lahko bi zmagal višje kot z 2:1, toda, pozor, večerjo z avtsajderjem bi lahko zapustil le napol sit. V izdihljajih tekme je namreč prav Jan Oblak ustavil dva strela makedonskega igralca. Kar mu ni uspelo v Ljubljani – ko je prav Bardhi izničil gol Mihe Zajca in napovedal pozneje neuspešen ciklus Slovenije –, mu je torej v Madridu.»Zaradi takšnih obramb lahko zmaguješ tudi v tekmah, v katerih sicer morda ne bi zmagal. Jan je zame najboljši vratar na svetu. Res pa drži, da bi morali že prej zabiti gol za vodstvo s 3:1 in ob koncu ne bi trepetali za tri točke,« je ocenil Atleticov trenerOblak je malo zatem le potrdil trenerjeve besede: »Saj smo želeli odločiti zmagovalca že prej, toda ko ti ne gre, ti ne gre. Tista najbolj spektakularna obramba po strelu Bardhija z glavo je bila povsem refleksna. Na srečo sem lahko odbil žogo in le želim si lahko, da bi bilo tako vselej … V seštevku smo igrali zelo dobro.« Po tekmi so bili enotni tako rekoč vsi, tudi Levantejev trenerni ubral drugačne razlage: »Oblak je pač najboljši na svetu, v nasprotnem primeru bi se veselili točke za izid 2:2 tudi mi.«V dnevniku As so namenili najvišjo oceno (trije piki) le Oblaku, po dva so prejeli Trippier,in. Diego Simeone je kljub poletni menjavi celotne obrambe očitno zadel z okrepitvami: prvič po avgustu 2012 sta namreč prispevala podaji za gol (strelcain Felipe) dva branilca. Pred sedmimi letiin, v soboto zvečer odlična bočna branilcainPotem ko je Real Madrid dobil mestni »derbi« z Getafejem, Barcelona pa le remizirala v mestnem derbiju z Espanyolom –je postal v 88. minuti prvi Kitajec doslej, ki je zabil gol Barceloni –, je na obzorju izenačena sezona, morda ena najboljših v tem stoletju. V zadnjih osmih primerih, ko je Barcelona vodila po prvi polovici sezone, je pozneje sedemkrat postala prvak. Le v poslovnem letu 2013/14 je Atletico izničil januarski »zaostanek« (Barcelona in Atletico po 50 točk, Real 47, Bilbao 36).V podobnem položaju kot tedaj Atletico je šest let pozneje Real Madrid, ki »zaostaja« za večnim rivalom zgolj zavoljo slabše razlike v golih, toda krasi ga očiten vzpon forme in taktične discipline. Ob tem ima prav kraljevski klub najboljši urnik tekem med vsemi člani vodilnega kvarteta: v nizu bo gostil Sevillo, Atletico in Barcelono (glej tabelo). In tudi v drugi polovici sezone naj bi odločali o vrhu podobni asi kot doslej: Barçin(13 golov in 6 podaj), Realov(12+5) in Atleticov(12 prejetih golov).