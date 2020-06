Kaj je treba vedeti o španskem prvenstvu: Sevilla, dvoboj Barça vs. Real in Jan Oblak

Potem ko so dvignili zastor v Nemčiji in še nekaterih evropskih državah, bodo danes oživele tudi španske nogometne zelenice. Primera division, kot se imenuje najmočnejša liga na Iberskem polotoku, kotira visoko na lestvici priljubljenosti Slovencev, tamkajšnji klubi Real Madrid, Barcelona in Atletico pa sodijo med najboljše na stari celini. Navijači lahko upravičeno pričakujejo spektakel par excellence, četudi le pred TV zasloni, saj bodo spremljali silno izenačen dvoboj za naslov prvaka med vodilno Barço (58) in Realom (56), ob tem pa najmanj tako nepredvidljiv peteroboj za dve dodatni vstopnici v ligo prvakov med ...