Mourinhu je nazadnje uspelo to, kar je storil trener Interja

Nogometaši milanskega Interja so imeli včeraj veliko razlogov za slavje. Po zmagi z 2:0 proti Parmi so si črno-modri zagotovili naslov italijanskih prvakov tri kroge pred koncem prvenstva, romunski strateg Cristian Chivu pa je scudetto osvojil v svoji prvi sezoni pri Interju.

Chivu je tudi prvi trener po Joseju Mourinhu, ki je osvojil naslov in nima italijanskega državljanstva. Portugalcu je ta podvig uspel leta 2010, ko je Chivu še igral za milansko moštvo, za katerega je zbral 169 nastopov. Tistega leta so nerazzurri slavili tudi v ligi prvakov, potem ko so v finalu premagali münchenski Bayern, in v italijanskem pokalu.

Jose Mourinho sedi na klopi lizbonske Benfice. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Po letu 2010 je Massimiliano Allegri šestkrat osvojil italijansko prvenstvo, prvič z Milanom in nato petkrat z Juventusom, sledi mu Antonio Conte, ki mu je to uspelo petkrat s tremi različnimi klubi. Mauriziu Sarriju, Stefanu Pioliju, Lucianu Spallettiju in Simoneju Inzaghiju je to uspelo po enkrat.