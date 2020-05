»Kar nam je naredil Mourinho, je v resnici grozno«

»Nisem želel intervenirati pred finalom lige prvakov, saj to ne bi bilo modro«

Massimo Moratti je storil trenerju Robertu Manciniju (na fotografiji) podobno, kot je pozneje storil Morattiju trener Jose Mourinho. FOTO: Reuters

Navijači Interja se tudi deset let pozneje radi spominjajo zgodovinske sezone 2009/10, v kateri so se zadnjič zavihteli na vrh nogometne Evrope z zmago v finalu lige prvakov. Tedaj je vodil klub predsednik, moštvo pa trener. Moratti je razkril več zanimivosti okrog Mourinha in drugih trenerjev v pogovoru za časnik Stampa.Črno-modri so leta 2010 osvojili trojček lovorik, toda Mourinho jo je tedaj »zakuhal« predsedniku, saj je na predvečer finala lige prvakov z Bayernom dahnil svoj »da« madridskemu Realu, h kateremu se je nato preselil poleti.»To je očitno Interjeva usoda. Osvojili smo 'scudetto' zna klopi v tekmi s Parmo, jaz pa sem se tik pred tem dogovoril za sodelovanje z Mourinhem … Imel sem podpisano pogodbo z Mourinhem in nato nisem vedel, kako naj rešim nastali položaj, potem ko je Mancini spet postal prvak … Podobno je bilo konec leta 2010, ko jesam zatrdil, da želi zapustiti klub, čeprav je osvojil naslov svetovnega prvaka v Abu Dabiju. Inter si očitno rad kas sam zaplete stvari,« je ocenil Moratti, nato pa se še enkrat dotaknil prav Mourinha.»Kar nam je storil Mourinho, je v resnici grozno, toda nisem želel intervenirati pred finalom lige prvakov, saj to ne bi bilo modro. Sprožilo bi spor, o tem sem prepričan, zato sem raje pustil, da se je vse odvilo spontano, in imel sem prav. To je podobno, kot če bi atleta tik pred tekom na 100 metrov vprašali, kakšne superge si je obul. Recimo, da Mourinho ni želel teči na 200-metrski razdalji, toda to bi mi vseeno lahko povedal šele naslednje jutro po finalu.«