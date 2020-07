Kar takoj državni vs. pokalni prvaki

Brdo pri Kranju

Prebujeno nogometno Celje ne bo pozabilo zadnje tekme sezone z Olimpijo in zdaj že odšteva do začetka novega prvenstva. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na sedežu NZS so izžrebali spored nove prvenstvene sezone.



Pred Celjani je boj za ligo prvakov, a najprej premiera z Muro.



Prvi vijolično-zeleni derbi sezone bo 19. septembra na Štajerskem.



Miklavževo obdarovanje za derbi

Najzvestejši privrženci novih prvakov so si na sredin večer dali duška. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Že tako so ponavadi nogometne počitnice kratke, te letošnje pa so komaj vredne svojega imena. In športna Slovenija si še ni niti dobro oddahnila od napetih zadnjih tekem, zlasti sredinega vrhunca z derbijem za naslov prvaka med Celjem in Olimpijo, že je bil na vrsti žreb sezone 2020/21. In takoj za začetek, 12. avgusta, se bosta udarila šampionsko moštvo Celja in vrsta pokalnih zmagovalcev iz Murske Sobote.Žrebanje parov uvodnega kola in kajpak nato še celotnega sporeda je ponavadi za NZS kot mali praznik, pravzaprav živahno družabno srečanje trenerjev, nogometašev, uslužbencev zveze, novinarjev, drugih članov nogometne srenje. Ne gre ga primerjati z veličastnimi novoletnimi sprejemi, toda prav lepo in posrečeno napove nove razburljive tedne in mesece na zelenicah slovenskih štadionov. Žal pa leto 2020 od srede marca zlovešči virus kroji po svoje in tako je tudi namesto omenjenega lepega dogodka žreb bil tokrat zgolj »na daljavo« – iz prostorov zveze na Brdu pri Kranju s prenosom prek spletnega omrežja.Toda ob spominu na razburljiv sredin večer in silno napeto končno odločitev o slovenskem prvaku za sezono 2019/20 jih ni malo, ki že prav nestrpno čakajo novo živahno dogajanje na naših nogometnih igriščih. V Celju, denimo, se v preteklosti sredi poletja niso kaj prida vznemirjali ob odštevanju do začetka prvenstva, zdaj je seveda drugače. Povrh bodo rumeno-modri prvič doslej v dolgi klubski zgodovini štartali v kvalifikacijah za ligo prvakov, dotlej pa opravili tudi nekaj prvenstvenih preizkušenj, že kar za začetek derbi proti Muri.Težko je napovedovati, kakšno bo zdravstveno stanje Slovenije – in kajpak drugod po Evropi – čez slabe tri tedne, ko se bo začel prvenstveni ples 2020/21, toda če bo bolj vzdržno kot nazadnje, se bodo morda na tribune lahko gledalci vrnili v večjem številu in tako bi že za uvod prav lepo ozračje pospremilo derbi 1. kola v celjski areni Z'dežele. Pomerili se bosta moštvi z najbolj atraktivno in domiselno igro – Celje in Mura. Oba kluba delujeta seveda v omejenih denarnih zmožnostih, toda vsaj navzven sta v zadnjih mesecih kazala več enotnosti in odločnega moštvenega duha kot denimo favorizirana Maribor in Olimpija. Pred slednjima pa je popravni izpit: niti vijolični z vso tradicijo in vložkom niti zmaji, ki so bili večji del sezone na vrhu lestvice, nad končnima uvrstitvama na 2. in 3. mesto ne morejo biti navdušeni.V Ljudskem vrtu, kjer ob temeljiti prenovi kultne zahodne tribune, nekoč vrsto let edine pokrite na tem štadionu, že prav pogrešajo občinstvo, se bo zastor novega boja za točke dvignil ob predstavi domačega moštva z Aluminijem, prav v sredo zadnjim tekmecem vijoličnega tabora za zdaj že prejšnjo sezono. Olimpija bo ob uvodu igrala doma z boljšim iz kvalifikacijskega dvoboja Triglav – Gorica, skupni poraženec gorenjsko-primorskega prestiža bo svojo zgodbo začel za drugoligaške točke v Beltincih.Prvi derbi sezone Maribor vs. Olimpija bo na Štajerskem v soboto, 19. septembra, moštvi se bosta na mestnem levem bregu Drave pomerili tudi 6. marca, dvoboja velikih tekmecev v Ljubljani bosta pred Miklavževim obdarovanjem 5. decembra in za konec na praznik dela – 1. maja. Sicer pa v nogometnih Stožicah ne bo dolgčas: pogosteje kot v preteklosti bo tu tudi, tako kot nazadnje prejšnji teden proti Mariboru, igral drugi ljubljanski prvoligaš Bravo. Prvaki iz Celja bodo prvič igrali z velikimi štajerskimi tekmeci v Ljudskem vrtu v soboto, 29. avgusta, proti Olimpiji pa slab mesece pozneje (26. 9.) v Stožicah.Če ne bo kakšnih novih zapletov, se bo jubilejno 30. slovensko nogometno prvenstvo končalo 19. maja 2021.