Kariera zvezdnika v prostem padu, omamljen je razbil lamborghinija

Nekdanji angleški reprezentant Raheem Sterling je bil aretiran po prometni nesreči na avtocesti M3 v Hampshiru. Po poročanju britanskih medijev je 31-letni nogometaš z lamborghinijem trčil v zaščitno ograjo pri odcepu Minley Interchange. V nesreči ni bilo drugih vozil, poškodovanih ni bilo.

Policija v Hampshiru je potrdila, da je bil voznik nogometaš iz Berkshira, aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom mamil, nevarne vožnje, posedovanja droge razreda C ter zavrnitve oddaje vzorca. Po zaslišanju so ga izpustili ob varščini, preiskava se nadaljuje.

Sterling je v zadnjih letih zdrsnil z nogometnega vrha. Po uspešnem obdobju pri Manchester Cityju, s katerim je osvojil štiri naslove angleškega prvaka, se pri Chelseaju ni uveljavil, sledila je posoja k Arsenalu. Letos je po prekinitvi pogodbe s Chelseajem odšel k Feyenoordu, kjer je zbral le omejeno minutažo, navijači so mu pogosto namenili žvižge, imel je težave tudi s prekomerno telesno težo.

Krilni napadalec je za reprezentanco zbral 82 nastopov. Za zdaj ni javno znano, ali bodo dogodek komentirali Sterlingovi predstavniki in kakšna kazen ga čaka pri Feyenoordu.