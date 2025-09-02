Karničnik: Lahko igramo z najboljšimi napadalci, lahko smo nevarni

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Stožicah začela kvalifikacijske boje za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Prvi tekmec bo Švedska, ki vsaj v napadalnem pogledu predstavlja izjemno visoko oviro. Oviro, za katero Žan Karničnik in Svit Sešlar menita, da ob pravem pristopu ne bo previsoka.

Prvi imeni Švedske sta Viktor Gyökeres in Alexander Isak. Oba sta na poletni tržnici dvignila veliko prahu s svojima prestopoma, Gyökeres k Arsenalu in Isak v ponedeljek k Liverpoolu. V napadu bodo tako Švedi tako stavili na igralca, za katera so njuni novi delodajalci brez vštetih bonusov odšteli slabih 210 milijonov evrov.

FOTO: Voranc Vogel

»Igralci, ki so v napadu, so menjali klube in mogoče niso na najvišji možni ravni, ampak vseeno so to igralci, na katere moraš paziti v vsakem trenutku. Pokazali smo tudi na evropskem prvenstvu proti Angliji in Portugalski, da lahko igramo z njimi in da smo lahko v tranziciji po odvzeti žogi nevarni tudi mi,« je na druženju z mediji na Brdu izpostavil Žan Karničnik.

»Imajo ogromno kakovosti, sploh v napadu. Če se bomo spuščali z njimi v neke obračune ena na ena, vemo, kako kakovostni so in da ne potrebujejo veliko prostora. Če pa bomo stali skupaj kot ekipa in jih tako skušali ustaviti, verjamem, da smo tega sposobni,« je svojega nekdanjega soigralca pri Celju dopolnil Svit Sešlar.