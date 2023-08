Karničnik po porazu: Če nisi na najvišjem nivoju, te tekmec kaznuje

Četrtkov evropski nogometni večer slovenskima kluboma ni prinesel razlogov za veselje. Olimpija je doma klonila z 0:2, Celje pa je v Tel Avivu proti Maccabiju prejelo štiri zadetke, doseglo pa le enega.

Za visok poraz je bil usoden drugi polčas, ko so si gostje nanizali vrsto lepih priložnosti in če Celje v vratih ne bi imelo razpoloženega Matjaža Rozmana, bi bil poraz lahko še hujši. Po tekmi je svoje videnje podal branilec, tudi član slovenske reprezentance Žan Karničnik.

»Začetek tekme z naše strani ni bil najboljši, a smo preživeli. Nato je prišla enajstmetrovka, ki je marsikdo niti ne bi dosodil, ampak zgodilo se je, hitro smo se pobrali in dosegli gol za izenačenje. V zadnjih 20 minutah prvega polčasa smo izgledali dobro, bolje kot na začetku,« je opisal prvih 45 minut.

Žan Karničnik v dresu slovenske reprezentance na dvoboju s Kazahstanom. Foto Reuters

»V drugem polčasu je naš tempo precej padel in domačini so to s pridom izkoristili. Zadetke smo dobivali iz ne najbolj čistih priložnosti, ampak če nisi na najvišjem nivoju, te tekmec zelo hitro kaznuje. Imamo še povratno tekmo, bomo videli, kaj je še mogoče,« Karničnik še ni povsem vrgel puške v koruzo.

Z njim se je po tekmi strinjal tudi trener Albert Riera, ki je napovedal, da se bo Celje tudi doma borilo za napredovanje v konferenčno ligo. Napadalne kakovosti, da dosežejo tri zadetke, imajo brez dvoma dovolj, vprašanje pa je, če lahko njihova obramba zadrži mrežo nedotaknjeno.