Vstopnice za žensko svetovno prvenstvo za manj kot pet evrov

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predstavila načrt prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo v ženskem nogometu, ki ga bo prihodnje poletje gostila Brazilija. Organizatorji bodo navijačem ponudili tudi cenovno zelo dostopne vstopnice, saj bo za ogled nekaterih tekem dovolj že 30 brazilskih realov oziroma približno 4,50 evra.

Razlika v primerjavi z letošnjim moškim svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je občutna. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela moškega mundiala so bile sprva na voljo za 60 ameriških dolarjev oziroma približno 52 evrov.

Zaradi visokih cen je bila Fifa deležna številnih kritik, zato je pozneje uvedla še posebno kategorijo vstopnic po 60 dolarjev za vseh 104 tekem, tudi finale. Te so bile namenjene predvsem zvestim navijačem posameznih reprezentanc in so bile na voljo v omejenih količinah.

Za žensko prvenstvo so organizatorji izbrali drugačen pristop. Prvi del prodaje bo potekal med 1. in 8. decembrom, ko bodo navijačem na voljo različni paketi vstopnic. Po žrebu skupin, ki bo 11. decembra v Riu de Janeiru, bodo sledile še dodatne prodajne faze, v katerih bo mogoče kupiti tudi vstopnice za posamezne tekme.

Brazilija bo prvenstvo gostila med 24. junijem in 25. julijem 2027, kar bo prvi ženski mundial na južnoameriških tleh. Na turnirju bo nastopilo 32 reprezentanc, tekme pa bodo potekale v osmih mestih, med drugim v Riu de Janeiru, São Paulu, Brasílii in Belo Horizonteju. Finale bo gostil sloviti stadion Maracanã.

Z nižjimi cenami želijo prireditelji privabiti čim širši krog navijačev in poskrbeti za polne tribune na največjem tekmovanju ženskega nogometa.