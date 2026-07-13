Kasparov in Ibrahimović zbodla Fifo in Angleža

Po četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško se še naprej govori o nenavadnem trenutku, ki se je zgodil pred izenačujočim golom Angležev. Jude Bellingham je zadel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, Norvežani pa so se takoj pritožili, da je žoga po izbijanju njihovega vratarja v zraku zadela kabel t. i. spider-kamere.

Po trditvah norveških igralcev naj bi žoga zaradi stika s kablom spremenila smer in padla krajše, kot bi sicer. Prišla je do Elliotta Andersona, ki je nato začel akcijo, iz katere je Anglija izenačila. Fifa je po tekmi objavila posnetek in pojasnilo, da se ni zgodilo nič spornega. Pri tem se je znova oprla na podatke iz čipa v žogi, iste tehnologije, ki je v osmini finala razveljavila izenačujoči gol Hrvaške proti Portugalski.

Kasparov: Fifa naj izdeluje kable iz hrvaških las

Na dogajanje se je s sarkazmom odzval tudi Gari Kasparov, nekdanji svetovni šahovski prvak in hrvaški državljan. »Fifa bi morala vse kable za kamere izdelovati iz hrvaških las,« je zapisal na omrežju X. Aludiral je na razveljavljeni gol Igorja Matanovića, pri katerem je Fifa presodila, da se je žoga dotaknila las hrvaškega napadalca. Ker čip v žogi ob domnevnem stiku s kablom kamere ni zaznal ničesar, je Kasparov Fifi ponudil svoj ironični »predlog«.

Gari Kasparov je tudi hrvaški državljan. FOTO: Eric Dervaux/Reuters

Incident s kablom je postal tudi izhodišče za ostro oceno Zlatana Ibrahimovića, ki je po dramatični angleški zmagi napadel Nonija Maduekeja. Nekdanji švedski napadalec je v analizi za Fox Sports ocenil, da je Anglija v prvem polčasu praktično igrala z igralcem manj, dokler selektor Thomas Tuchel ob odmoru ni zamenjal krilnega igralca Arsenala.

»Premor za osvežitev je nekoliko spremenil dinamiko, saj je bil Bellingham najaktivnejši igralec Anglije. Toda mislim, da igrajo z igralcem manj, odkar je Madueke na igrišču. Vsakič, ko dobi žogo, sprejme napačno odločitev in samo hodi po igrišču,« je bil neposreden Ibrahimović.

Ibra: Kabel igral bolje kot Madueke

Nato je izkoristil še bizarni trenutek s kablom. »Tudi premor za osvežitev mu ni pomagal. Anglija je praktično začela z igralcem manj. In če se je žoga res dotaknila kabla, potem je ta kabel gotovo odigral bolje kot Madueke,« se je ponorčeval Šved.

Ibrahimović je že med polčasom pozival k menjavi. »Če bi bil jaz Tuchel, bi ga zamenjal, saj v prvih 45 minutah ni naredil popolnoma nič,« je dejal. Tuchel je nato res ukrepal in v nadaljevanju namesto Maduekeja v igro poslal Bukaya Sako.

Zlatan Ibrahimović komentira dogodke na svetovnem prvenstvu v studiu televizije Fox. FOTO: Franck Fife/AFP

Fifa je medtem zavrnila norveške pritožbe in potrdila veljavnost angleškega gola. V pojasnilu je zapisala, da senzor v povezani žogi pred golom Anglije v 45.+2 minuti ni zaznal nobenega vrhunca v tako imenovanem »srčnem utripu žoge«, ko je bila ta v zraku. Zato po njenih navedbah ni dokazov, da bi se žoga dotaknila nadzemnega kabla in da bi to vplivalo na njeno pot.

Tehnologija je kabel tako razbremenila krivde, Maduekeja pa ni mogla rešiti pred Ibrahimovićevim jezikom. Anglija je sicer napredovala v polfinale, kjer jo čaka Argentina, toda zmaga nad Norveško je dobila tudi nenavadno spremljevalno zgodbo: kabel kamere, Fifin čip in oceno, da je neživi predmet odigral bolje od angleškega reprezentanta.