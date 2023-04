Katalonce spet rešil pogumni Poljak, Robert Levjesrčni

Nogometaši Barcelone so uspešno preskočili oviro v 27. kolu španskega prvenstva. Na gostovanju so premagali zadnjeuvrščeni Elche s 4:0. Za vodilno Barcelono, ki ima ob tekmi več 15 točk prednosti pred drugouvrščenim Real Madridom, je bila to generalka pred povratno tekmo polfinala španskega pokala v sredo na Camp Nouu. Prvi obračun z Real Madridom v prestolnici se je končal z 1:1.

Za Katalonce je dva zadetka dosegel Robert Lewandowski (20., 66.), za katerega sta bila to prva gola v la ligi po 19. februarju. S sedemnajstimi zadetki je Poljak povišal naskok na vrhu lestvice strelcev pred drugouvrščenim Enesom Unalom (Getafe) na štiri zadetke.

Po več kot petih mesecih je mrežo zatresel tudi Ansu Fati. Natančen je bil v 56. minuti, končni izid pa je v 70. minuti postavil Ferran Torres.