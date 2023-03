Katalonci v sodnikovem dodatku do zmage nad velikimi tekmeci iz Madrida

Nogometaši so v Španiji sinoči dokončali tekme 26. kola. V osrednjem dvobju, tako imenovanem clasicu, sta se na štadionu Camp Nou pomerila vodilna Barcelona in Real Madrid. Zmage z 2:1 so se veselili Katalonci, ki imajo zdaj na lestvici že ducat točk naskoka.

Obračun vodilnih moštev v elitni španski ligi, med katerima je bilo pred dvobojem devet točk razlike v korist Barcelone (65:56), je bil izjemno pomemben za oba kluba. Na koncu so z golom v sodnikovem dodatku zmago slavili gostitelji, tako da imajo zdaj Katalonci 68 točk, Madridčani pa ostajajo pri 56.

Prvi del tekme se je odvil nesrečno za domače nogometaše, saj je Roland Araujo v 9. minuti žogo po Viniciusovem strelu s slabim posredovanjem preusmeril v lastno mrežo. Toda Barcelona se je po prejetem zadetku hitro pobrala in prevzela pobudo, ob koncu prvega polčasa pa v pravem trenutku tudi zadela. Na pravem mestu je bil Sergi Roberto, ki je žogo pospravil v mrežo Tibauta Curtoisa.

V drugem polčasu so sprva še naprej prevladovali Katalonci, toda nato je v 81. minuti Real vendarle prišel do vodilnega gola. Toda po ogledu Vara zadetek Marca Asensia ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Ko se je že zdelo, da bo razplet derbija prinesel delitev točk, je imela zadnjo besedo domača zasedba: že v sodnikovem dodatku je namreč Alejandro Balde z natančno podajo z leve strani lepo zaposlil Francka Kessieja, ki mu z osmih metrov ni bilo težko zadeti za pomembno zmago z 2:1.

Na preostalih včerajšnjih tekmah je Betis premagal Mallorco z 1:0, Villarreal Ossasuno s 3:0, Real Sociedad pa je šele v drugem polčasu strl Elche z 2:0 in se spet približal madridskemu Atleticu, ki je v soboto zanesljivo s 3:0 odpravil Valencio, na tri točke zaostanka. »Žimničarji« imajo s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na tretjem mestu 51 točk, četrtouvrščeni Sociedad 48, petouvrščeni Betis pa 45.