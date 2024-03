Katalonski velikan raste

Nogometaši Barcelone so vpisali četrto zaporedno zmago v španskem prvenstvu, niz tekem brez poraza v la ligi pa so podaljšali na enajst (8 zmag, 3 remiji). V 30. kolu so doma premagali Las Palmas z minimalnih 1:0.

Barcelona je hkrati petič zaporedoma v domačem prvenstvu ohranila mrežo nedotaknjeno, z jubilejno dvajseto zmago pa se je vodilnemu Real Madridu, ki bo v nedeljo zvečer gostil Athletic Bilbao, približala na pet točk.

Gostje so od 24. minute imeli igralca manj v polju – izključen je bil vratar Alvaro Valles, zato so vse moči usmerili v obrambo. Edini zadetek na tekmi je v 60. minuti z glavo dosegel Raphinha.