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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Katanec vrgel rokavico tudi Cesarju

Slovenska nogometna reprezentanca doslej ni bila uspešna v dvobojih z Otočani. Škotska v soboto prvi tekmec v Uefini ligi narodov.
Srečko Katanec med zadnjo tekmo s Škotsko oktobra 2017. FOTO: Jože Suhadolnik
Galerija
Srečko Katanec med zadnjo tekmo s Škotsko oktobra 2017. FOTO: Jože Suhadolnik
Jernej Suhadolnik
23. 9. 2026 | 05:00
4:15
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Slovenska nogometna reprezentanca vstopa v ligo narodov z nasprotnikom, ki ji že tri desetletja predstavlja nekakšen nevidni zid: Škotsko, proti kateri v petih tekmah še ni zmagala. V času, ko selektor Boštjan Cesar lovi obstanek v skupini B1 in išče svojo prvo veliko zmago na klopi, statistika Slovenije z Otočani – zgolj tri zmage na 20 tekmah in vse proti Severni Irski – precej trezno opominja, da bo tudi sobotno popoldne v Stožicah bolj preizkus značaja kot le nove tri točke.

Članek podrobno razkriva, zakaj so bili Škoti in Angleži za Slovenijo praviloma trd oreh, kako je Srečku Katancu pred osmimi leti uspelo nadigrati Anglijo, ne pa streti Škotske, ter kakšno »rokavico« je s tem pravzaprav vrgel svojemu nasledniku. Bralec bo izvedel, kje se lomijo otoški dvoboji – v taktiki, fizični pripravi ali psihologiji – in kaj bi morebitna prva zmaga nad Škoti pomenila za prihodnost te generacije.

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