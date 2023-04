Katanec je poskrbel za fiziko, Nikčević pa za gole

V nadaljevanju preberite:

Visokorasli napadalec Novica Nikčević je v dresu Gorice eksplodiral v sezoni 1998/99, ko je na 31 odigranih tekmah dosegel 17 zadetkov. Dobro strelsko sezono je napovedal na prvih treh tekmah, ko je po en gol dosegel proti Domžalam in Publikumu, mrežo velenjskega Rudarja pa je zatresel dvakrat. Pozneje si je privoščil dva daljša strelska premora, in sicer od 9. do 13. kola ter spomladi od 23. do 30. kola, ko je Gorico na vrhu lestvice prehitel Maribor.

»Večino golov imam še danes pred očmi. Posledica dobrih iger v jesenskem delu je bila dobra priprava Srečka Katanca, ki nas je vodil od januarja 1998, a je ostal samo šest mesecev. Dobra fizična priprava nam je prišla prav tudi v novem prvenstvu, ko njega ni bilo več v klubu. Prepričan sem, da smo bili predvsem po njegovi zaslugi jesenski prvaki. Katančevo delo je sicer nadaljeval njegov pomočnik Vlada Radmanović. Imeli smo nadvse kakovostno ekipo,« opisuje Nikčević, ki je že v prvem delu sezone slutil težave pod novim vodstvom, čeprav je bila Gorica po jesenskem delu prvenstva na vrhu lestvice.