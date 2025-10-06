Katanec postavil lep temelj, na mundial s Cannavarom

Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Cannavaro, kapetan zlate selekcije azzurrov na svetovnem prvenstvu leta 2006, je novi selektor nogometne reprezentance Uzbekistana. Dvainpetdesetletni strateg je bil nazadnje glavni trener zagrebškega Dinama, kjer pa so ga odslovili aprila po le štirih mesecih.

Cannavaro bo vodil azijsko reprezentanco na njenem prvem svetovnem prvenstvu, je poročala tiskovna agencija Ansa. To bo njegovo drugo delo v vlogi selektorja, leta 2019 je bil že glavni trener kitajske reprezentance.

»Uzbekistanska nogometna zveza je podpisala pogodbo s Fabiom Cannavarom, zmagovalcem SP leta 2006 in enim najboljših branilcev sodobne dobe. Vodil bo našo reprezentanco v pripravah na SP, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki,« so sporočili iz zveze.

Cannavaro se ponaša s prav posebnim dosežkom, ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju je edini branilec z zlato žogo.

Srečko Katanec je zaradi zdravstvenih težav predčasno skleniti imenitno vodenje Uzbekistancev. FOTO: dokumentacija Dela

Sicer pa je Uzbekistan do januarja vodil naš trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal. Začrtal je in nato tudi uspešno postavil izjemne temelje uzbekistanske vrste za uvrstitev na mundial. Nasledil ga je Timur Kapadze, ki je nato reprezentanco pripeljal do najodmevnejšega športnega dosežka v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze.

Vendar pa Kapadze ne bo vodil izbrane vrste na mundialu, ker so se v zvezi odločili, da bodo nalogo dodelili trenerju z večjimi mednarodnimi izkušnjami. Cannavaro je bil tretja izbira, potem ko sta Joachim Löw in Paulo Bento odklonila ponudbi.