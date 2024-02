Katanec prepričan, da znajo Uzbekistanci igrati

V nadaljevanju preberite:

Ker je nogomet globalen šport, so nadarjeni mladeniči zanj povsod po svetu, tudi v Esvatiniju in na Papui Novi Gvineji. Le strokovno morajo biti vodeni in brušeni. V Aziji se ne tare vrhunskih ali zelo kakovostnih nogometnih trenerjev, zato jih je potrebno uvoziti. Na azijskem nogometnem prvenstvu so od 24 reprezentanc, ki so se žogale v skupinskem delu tekmovanja, le tri vodili domači strokovnjaki: Avstralec Graham Arnold izbrano vrsto dežele tam spodaj, Japonec Hadžime Morijasu deželo vzhajajočega sonca, Iranec Ardešir Galenoei pa Perzijce. Kar nekaj strokovnjakov s prostora nekdanje Jugoslavije je bilo v boju za azijsko krono, denimo dva Hrvata, Srb, Črnogorec ... in Slovenec Srečko Katanec. Nekdanji selektor naše izbrane vrste (dvakrat), Severne Makedonije, Združenih arabskih emiratov in Iraka od 27. avgusta leta 2021 vodi Uzbekistan, z nogometno zvezo te osrednjeazijske države pa ima štiriletno pogodbo. Zanimivosti glede Katančevega dela, incidenta selektorja Savdske Arabije Roberta Mancinija na azijskem prvenstvu in še kaj za povrh preberite v članku.