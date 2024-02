Katarci le še korak od druge šampionske lovorike

Katarska nogometna reprezentanca je druga finalistka azijskega prvenstva, v polfinalu v Dohi je premagala Iran s 3:2. V sobotnem finalu v Lusailu se bodo pomerili z Jordanijo, ki je v torek izločila Južno Korejo z 2:0.

Branilci naslova Katarci, ki so malce izven najboljše petdeseterice na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so tako ostali v boju za svojo drugo azijsko lovoriko, prvo so osvojili na prejšnjem prvenstvu 2019. Iran, ki je tik za dvajseterico na Fifini lestvici, pa bo ostal pri treh naslovih azijskega prvaka iz let 1968, 1972 in 1976.

Iranci so v živahnem dvoboju prešli v vodstvo v četrti minuti, ko je Sardar Azmoun s strelom prek glave zatresel mrežo gostiteljev prvenstva. Zatem so ob napadalnejši igri tekmecev imeli še nekaj priložnosti, toda gostitelji so izenačili v 17. minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Jasem Gaber Abdulsalam, žoga je na poti proti golu zadela Saeida Ezatolahija, spremenila smer in končala v mreži za 1:1.

Prvi katarski zvezdnik Akram Afif je imel v 32. minuti soočenje ena na ena z iranskim vratarjem Alirezo Beiranvandom, vendar je bil slednji uspešnejši, je pa Afif svoj peti zadetek na prvenstvu dosegel v 43. minuti, ko je zadel z močnim diagonalnim strelom z leve strani kazenskega prostora.

V 49. minuti so Iranci po dolgem pregledu posnetkov prišli do enajstmetrovke, ki jo je v 51. minuti uspešno izvedel Alireza Jahanbakhsh. Obe ekipi sta imeli še nekaj lepih priložnosti, so pa v 82. minuti zadeli v polno Katarci. Almoez Ali se je pol koraka izognil nedovoljenemu položaju in z nizkim in natančnim strelom poskrbel za 3:2.

V kar 16 minut dolgem sodniškem dodatku je Shojae Khalilzadeh kot zadnji igralec naredil prekršek nad Afifom in moral predčasno z igrišča. Kljub temu so Iranci imeli v zadnjih sekundah še dve izjemni priložnosti za izenačenje, v eni od teh so zadeli vratnico. Na drugi strani bi tudi Katar z malce več zbranosti že pred tem potrdil zmago.