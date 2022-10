Katarski emir: Proti nam vodijo pravo negativno kampanjo

Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju bodo odprli 20. novembra s tedaj edino nedeljsko tekmo med Katarjem in Ekvadorjem. Predsednik Fife Gianni Infantino je večkrat zatrdil, da bo mundial v Katarju prvi na arabskih tleh, zato bo gotovo zgodovinski, po mnenju Švicarja pa tudi najboljši doslej. Kritike kljub temu ne pojenjajo, zahodna mednarodna skupnost izpostavlja tri področja, in sicer razmere za delo in plačilo migrantskih delavcev, pravice homoseksualcev in žensk ter potrošnja energije za klimatsko opremljenost štadionov, kar je naneslo 6,75 milijarde dolarjev.

Sprva smo želeli ugoditi vsem zahtevam in pričakovanjem

»Odkar so nam delegati na zasedanju Fife leta 2010 zaupali organizacijo mundiala, se vodi kampanja proti Katarju, ki je ni pretrpela nobena druga država prirediteljica SP,« je zatrdil katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani (42) v nagovoru pred zakonodajnim telesom v državi.

Pogled na štadion 974 v Dohi. FOTO: Karim Jaafar/AFP

»Sprva smo želeli ugoditi prav vsem zahtevam in pričakovanjem, odpirali smo tudi tematike, ki jih nekoč zagotovo ne bi, a so zanesljivo koristne za razvoj naše družbe. Toda kmalu smo spoznali, da gre predvsem za kampanjo proti nam, ki v resnici še vedno traja, v njej pa se širijo dezinformacije, klevete in dvojni standardi, s katerim dosegajo avtorji nove najnižje ravni. Sprašujem se, čemu služijo takšne kampanje,« se je vprašal emir v državi, ki šteje le 2,8 milijona prebivalcev, toda premore ene največjih zalog zemeljskega plina na svetu.