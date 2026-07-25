Katastrofalen štart Olimpije, v Fazaneriji boljša tudi Mura

Nogometaši Mure so v 2. krogu Prve lige Telemach doma premagali Olimpijo z 1:0 (1:0) in so tako po marcu leta 2023 vendarle uspeli streti oreh, imenovan Olimpija. Po 12 tekmah brez zmage na medsebojnih tekmah so tokrat prišli do uspeha z zrelo taktično igro. Pobudo so prepustili tekmecem, z disciplinirano obrambo in trdno sredino igrišča so zadržali prednost, ki so jo priborili v 12. minuti.

Olimpija je v Murski Soboti želela popraviti spodrsljaj s prve tekme, zato je takoj usmerila proti golu gostiteljev. Že v šesti minuti se je v ugodnem položaju znašel Dimitar Mitrovski, a je njegov strel iz bližine blokiral Borna Proleta.

Toda v 12. minuti so Ljubljančani doživeli negativno presenečenje. Domači so namreč že v prvi nevarnejši akciji povedli. Alen Korošec je z desne strani poslal žogo v sredino, kjer je Robert Čakš izkoristil neodločnost domače obrambe na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom, preskočil svojega čuvaja in z glavo poslal žogo v mrežo.

Tudi v nadaljevanju polčasa so imeli rahlo terensko premoč in nekaj polpriložnosti. V 20. minuti je Mitrovski poskusil s prostega strela, domači vratar Žiga Fermišek, v 31. minuti je Admir Bristrić slabo streljal, nekaj minut pozneje pa je slabo streljal Dino Kojić, toda žoga je pred vrati zadela Marvina Cunija, spremenila smer, a zletela mimo desne vratnice.

Mura je imela svojo priložnost, da že do odmora poviša vodstvo. Šimun Butić je vse storil, kot je treba, z leve strani kazenskega prostora lepo streljal, vendar je bil za malo nenatančen, žoga je zadela prečko. V drugem delu se je pričakoval še večji pritisk Ljubljančanov, a tega dolgo časa ni bilo. Do prvega strela na domača vrata so prišli šele v 78. minuti, toda poskus Dige je bil preslab za Fermiška. Ob koncu so si sicer poskušali z igro na vse ali nič, toda posebej nevarni niso bili.

1. SNL, 2. kolo:

Sobota:

Mura – Olimpija Ljubljana

Maribor – Brinje Grosuplje (20.15)

Nedelja:

Bravo – Nafta (18.00)

Koper – Radomlje (20.15)

Tekma Celje – Aluminij je prestavljena.